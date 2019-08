Ed Sheeran võtab esinemistest 18 kuuks pausi

Sheeran teatas esinemispausist kodumaal Ipswichis Chantry Parkis antud kontserdil esmaspäeva õhtul. Sheeran naasis kodumaale Suurbritanniasse pärast kaheaastast kontserdituuri Divide, vahendas Independent.

"Nagu te teate, olen ma olnud tuuril kaks aastat ja see on selle retke viimane õhtu. Selle juures on midagi kibemagusat. Ma olen rõõmus, et te olete täna siin ja me lõpetame Ipswichis. See on ilmselt minu viimane tuur järgneva 18 kuu jooksul," lausus Sheeran.

Sheeran on alates 2017. aasta märtsist andnud 280 kontserti, esinedes ka legendaarsel Glastonbury muusikafestivalil. Sheeran esines oma tuuri jooksul üheksale miljonile inimesele kogu maailmas. "See on olnud emotsionaalne päev paljudele inimestele ka lava taga," tõdes Sheeran.

Muusik võrdles tuuri lõppu tüdruksõbrast lahkuminekuga. "See kõlab küll imelikult, aga see on olnud üks pikk tuur," avaldas Sheeran.

Divide oli aegade suurim kontserdituur, tuues sisse 775,6 miljonit eurot ja müües 8,9 miljonit piletit üle maailma. Tänavu 12. juulil esines Sheeran ka Riias.