Wend "ehh, uhhuduuri" viimasest reisist: see oli raske nii vaimselt kui füüsiliselt

"Loominguga vist ongi nii, et kui ta ükskord valmis saab, siis sa jätad ta oma elu elama ja lähed ise edasi," sõnas Priit "Wend" Kuusk ja kinnitas, et enne "ehh, uhhuduuri" viienda hooaja eetriseminekut tal ärevust pole. "Saade sai valmis juba kevadel, suvel natukene lõpuviimistlust ja ma ei tea, oktoobris ta läheb eetrisse ja mina ise olen sel ajal juba kusagil keset Atlandi ookeani."

Kuusk selgitas, et nad käisid reisil 2018. aasta suvel. "Alustasime Punta del Estest, mis on Atlandi rannikul üks väike Uruguay kuurortlinn ja siis läheb kuue riigi, Uruguay, Argentiina, Brasiilia, Paraguay, Boliivia ja Peruu," ütles ta ja rõhutas, et läbi ja üle Andide jõudsid nad Vaikse ookeani rannikule. "Lõpetasime reisi Peruu pealinnas Limas."

"Oli raske ja väljakutse, nüüd on meil aimdus, mida Andid endast kujutavad, aga mul endal on veel lõpetamata asjad nende Andidega," tõdes ta ja mainis, et ta tahaks minna ja tõestada endale, et on ikkagi pisut kõvem mees, kui sel reisil oli.

Uue reisi juures oli üheks tundemärgiks Wenna sõnul kindlasti see, et nad on vanemaks jäänud. "Meil oli puudulik ettevalmistus ning oli raske, nii vaimselt kui füüsiliselt," kinnitas Priit Kuusk ja tõi välja, et nende raskuste tõttu on aga reisist just tugevam emotsioon. "Kui sa meenutad tehtut, siis tulevad meelde ikkagi need asjad, mis olid rasked, tagantjärele on need raskused unustatud, aga emotsioon on võimas."