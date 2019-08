Kadrioru roosiaiast saadi rekordkoguses mett

"Kui meevõtuks on õige aeg käes, siis tuleb mett võtta, sest ega loodus inimese järele oota. Et olen ise praegu Kagu-Eestis, siis abiks olla ei saanud, küll aga ütlesid mesinikud, et meie kuue mesitaru jaoks on aasta olnud lausa rekordiline," avaldas president oma Facebooki lehel.

Ta lisas, et putukatest tolmeldajad on looduses üliolulised. "Hoiame neid ja püüame ka ise kaasa aidata, et liigirikkust rohkem ka linnadesse ja linnaaedadesse jõuaks. Saame näiteks jätta rohkem niitmata murulappe, külvata ja istutada rohkem õitsevaid taimi ning kasutada aiapidamises vähem mürke," kutsus Kaljulaid kõiki koduomanikke üles.

Esimene saak koguti presidendi kantselei mesitarudest 2017. aasta septembri alguses. Roosiõitelt mesilased küll mett ei kogu, Kadrioru pargis on palju muid sobivaid taimi. Tallinnas on registreeritud vähemalt 2500 liiki taimi. Üle poole Tallinna pindalast (56,6 protsenti) on haljas- ja rohealad ning kokku on pealinnas 61 parki.