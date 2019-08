Aastaid taimetoitlane olnud Elina Born: esimesel päeval unustasin ära ja sõin singipitsat

Muusik Elina Born on taimetoitlane olnud juba viimased kuus aastat ning tema sõnul on rõõmustav, et Eestis teadvustatakse taimetoitlust üha enam.

Born hakkas taimetoitlaseks päevapealt. "Ma unustasin ära samal päeval, sõin singipitsat, aga pärast seda enam mitte," meenutas Born ETV saates "Ringvaade".

Born ei olnud ka enne seda suur lihasööja ning eelistas loomalihale pigem kala. "Ma tahtsin ennast proovile panna ja näha, kas ma suudan ilma lihasöömiseta hakkama saada ja siiamaani väga edukalt," rääkis Born, miks ta otsustas taimse toidu peale üle minna.

Born sai taimetoitlusest rohkem teada, kui tegi koolis uurimistööd. "Tegingi uurimuse ja väga palju ainest sain. Oli hästi põnev ja tegin eksperimendi selle käigus, olin kaks nädalat taimetoitlane. Aga kuna ma ei elanud siis linnas, siis väiksemas kohas oli seda natuke raske teha. Enne seda ma taimetoitlusest ja veganlusest midagi ei tednudki, sest see ei olnud nii popp teema kui täna," selgitas Born.

Born on nüüd rõõmus, et taimetoitlusest räägitakse üha rohkem. "Õnneks on praegu rohkem valikut ja rohkem restorane üle Eesti. Kui ma esinemas käin, on meil raider, seal on kirjas, et üks liige on taimetoitlane. Üldiselt seda punkti täidetakse, aga võiks rohkem mõelda sellele," ütles Born, et taimetoit ei ole ainult viis viilu tomatit.

Liha ega kala Born taga ei igatse. "Ma ei suuda enam süüa, mu mõistus ütleb ei sellele," selgitas ta.

Suvel pühendus Born aega muusikale ja annab peagi välja uue singli, millest kõlas killuke ka "Ringvaates".