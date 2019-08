Margus Lepa: Kiir on valestimõistetud tegelaskuju

Lepa tunnistas, et võtetel oli natuke raske – ta mängivat temperamentsemalt kui teised näitlejad, ja rääkivat Kiire kohta liiga kõvasti, kirjutab Eesti Ekspress.



Lepa sõnul on Kiir valesti mõistetud tegelaskuju: "Kiire puhul on tegu positiivse tegelasega, kes tahab pidada oma ametit ja kellele ei meeldi, kui rikutakse reegleid või seadusi. Ta on korralik inimene ja teeb õiget asja. Tõsi, ta on sotsiaalse kohanemise mõttes natuke hädine. Ta ei ole kuigi jõuline tüüp. Aga vaadake, kuidas tema perekond hoiab oma eriala! "Talves" tuleb välja, et ka Kiire poeg on Tartus rätsep, see on dünastia! "

Lepa sõnul oli Kiir autsaider ka seepärast, et ta oli oma ajast ees: "Vaatame tema riietust, tema käitumist. Sitakoti-atsidel on veel tükk maad selleni minna, et panna korralikud riided selga ja pühapäeval promeneerida. Sidemed Tartuga, kokkupuuted härrastega, see ei olnud ju veel Palamusele jõudnud."