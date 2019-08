Astrid Kannel oli üks viimastest Keri saare majakavahtidest

"Keri saarel on alati töötanud korraga neli majakavahti - kaks majakavahi perekonda. Mina ja minu abikaasa Madis Hint olime viimane vahetus, asendasime neid päris majakavahte kahel suvel 1994-1995," rääkis Kannel "Ringvaatele" antud intervjuus. "Võib küll öelda, et olime viimased, sest sel ajal, kui meie seal olime, juba pandi päikesepatareid majaka otsa ning diiselgeneraatoriga voolu tootmine ja kõik see, mis nõudis inimese kohalolu, lõppes ära."

Astridi sõnul oli majakavahi amet äärmiselt romantiline. "Tol ajal ei olnud nii, et iga päev sõitis keegi purjekaga kohale, vaid see tähendaski täielikku üksindust," selgitas ta. "Väike enese proovilepanek."

Keri majakas on tänapäeval kehvas seisus ning ootab rahastust parandustöödeks. Kanneli sõnul on tegemist vanuselt teise majakaga Eestis Kõpu järel ning see tuleks päris kindlasti ära parandada. "See on natuke nagu auasi, nii vaesed me ei ole," tõdes Kannel. "Kindlasti see on kallis parandada, aga see peaks olema korras."