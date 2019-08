Matt Groening Apud "Simpsonitest" välja ei kirjuta

"Simpsonite" tegelane Apu Nahasapeemapetilon on telesarja saatnud rassilise stereotüpiseerimise süüdistuste tõttu olnud möödunud sügisest saati meedia huviorbiidis. Sarja looja Matt Groening aga kinnitas nüüd, et Kwik-E-Marti nimelise poe pidajat sarjast välja ei kirjutata.

Groening tegi uudise avalikuks möödunud nädalavahetusel Disney D23 Expo biennaalil Anaheimis Californias, kus ta kinnitas, et Apu jääb. "Jah. Me armastame Apu'd. Me oleme Apu üle uhked," vahendas Consequence of Sound Groeningu sõnu.

Apu tegelaskuju ümbritsev rassi puudutav arutelu jõudis oma haripunkti 2017. aastal Hari Kondabolu dokumentaalfilmiga "The Problem with Apu". Kuulujutte Apu sarjast väljakirjutamise kohta aga hakkas levitama youtuber ja telesarja "Castlevania" produtsent Adi Shankar, kes teatas, et "Simpsonite" meeskond plaanib poleemika vältimiseks Apu tegelase sarjast välja kirjutada.

Aastakümneid eetris olnud sarja tegevprodutsent Al Jean vastas tollal Shankarile, öeldes, et viimane ei saa nende telesarja eest rääkida, kuid ei andnud sellegipoolest Apu saatuse kohta lõplikku selgitust.

Hank Azaria, kes on andnud hääle Apu'le ja teistelegi "Simpsonite" tegelastele, lisas tollal, et on valmis taanduma ning märkis, et näeks stsenaristide hulgas hea meelega Indiast ja Lõuna-Aasiast pärit inimesi ning mitte asja enda pärast, vaid selleks, et nad annaksid sellele tegelasele uue suuna. "Sealhulgas selles osas, kuidas talle hääl anda või mitte anda."

"Simpsonite" 31. hooaeg algab 29. septembril.