Uue dokumentaalsaate autor Reet Linna: oleksin ma noor, armuksin Magnus Kirti ära

"Prillitoos esitleb. Meistrite meistrid" räägib andekate Eesti sportlaste esimestest treeneritest. "Ma olen unistanud teha dokki ja see õnnestus," oli Linna "Vikerhommikus" rahulolev. Linna rõõmustas, et tal oli väga hea meeskond ja Hollywoodi tasemel tehnika. "Töötad 50 aastat ja siis saad sellise kingituse," lausus Linna.

Avasaates, 8. septembril saab tuttavaks legendaarse kergejõustikutreeneri Ando Palginõmmega, kes märganud ja suunanud näiteks sellist meistrit nagu Gerd Kanter. Ees ootavad saated veel laskesuusatamise treenerist Tõnu Pääsukesest, sõudetreenerist Mihkel Leppikust ja odavisketreenerist Toomas Merilast.

Linna ütles, et idee sellisest saatest sündis juba aasta alguses, kui ta "Prillitoosi" jaoks Väino Treimanit, Saskia Alusalu treenerit intervjueeris. Kuna "Prillitoosi" jõudis vaid killuke intervjuust, sündis idee pühendada treeneritele dokumentaalsari "Prillitoosi" erisaatena. "Kõikide juures on ka nende tähed rääkimas, kes olid vapustavad. Eriti Magnus Kirt, ma ütlen, et kui ma oleks noor, küll ma armuks temasse ära - nii tore poiss ja nii hästi rääkis ja heade tulemustega," rääkis Linna noorest odaviskajast.

"Prillitoos" jätkab tuntud kujul oktoobris.

24. septembril alustab Linna aga kontserdituuri, tähistamaks oma 75. sünnipäeva. Kahetunnisel juubelikontserdil kõlavad ainult Reeda tekstidele kirjutatud laulud. "See on omamoodi pretsedent. Ei ole tehtud ühtegi kontserti, kus lauldakse ühe autori tekstidega laule. Kogu kontserdi laulud on nopitud läbi aegade tuntumatest lugudest, mille tekstid olen mina kõik teinud," selgitas Linna.

Kontsertidel on laval Karl Madis, Karl-Erik Taukar, Birgit, Genka, Robert Linna, Noorkuu, Kaire Vilgats, Dagmar Oja ja ansambel Rene Puura juhtimisel, kes kõik Linna tekstidel lugusid esitavad.

Esimene kontsert toimub Tartu kontserdimajas. "Ma tean, et Tartus on alati kõige-kõige parem publik olnud millegipärast, see on läbi aastakümnete olnud," tõdes Linna.

Samas tunnistas laulja, et suurtes kontserdimajades esinemine võtab tal põlved värisema, sest pole juba ammu nii suurtes saalides esinenud. Lisaks Tartule astub Linna üles Pärnu kontserdimajas ja Alexela kontserdimajas Tallinnas. "Alexela võtab põlved täiesti nõrgaks, sed ama ei kujuta ettegi, kuidas selle suure saaliga hakkama saada. Ma küll laulan vähe, aga see ikkagi erutab," lausus Linna.

Linna loodud tekstidele on viisi saanud uskumatult palju Eesti pophitte - "Jambalaya", "Pärlipüüdja", "Sinu valinud ma", "Väikest poissi tean", "Suvi", "Aeg meid muutnud on", "Tulen saarelt" (Tervitusi palmisaarelt), "Oma maa", "Mina ise", "Imeilus pühapäev", "Üks laul, üks viis" ja paljud teised. Linna sõnul on tema suurimad kliendid Anne Veski ja Karavan.

Omakirjutatud lauludele mõeldes tunnistas Linna, et on kõige rohkem rahul nende lugudega, mis on Tõnu Raadiku poolt spetsiaalselt temale kirjutatud viisid nagu "Sõnadel on hind" ja "Lillelapse tango". "Ma tegelikult mõtlen kõigepealt refrääni peale. Mängureeglid on sellised, et refrään on, mis peab jääma meelde, mis hakkab kõrvaussina töötama kuulaja kõrvas. Mõnikord ma lihtsalt vaatan aknasse, mõnikord antakse vihje, et tee suvest, talvest, armastusest või rahust, siis ma pean punnitama," kirjeldas Linna, kuidas tema sulest lood sünnivad.