Noortebändi osaleja: laval tuleb muusikat nautida, mitte muretseda, kas sa teistele meeldid

Lisaks olulistele tutvustele, suurel laval esinemisele ja professionaalsetele kogemustele on Noortebänd hüppelauaks paljudele konkursil osalenud ansamblitele.

Kert Laur ansamblist Muster rääkis, et tänu Noortebändile on neil olnud võimalus esineda Alexela Kontserdimajas, ööklubi U3 avamispeol, Kinos Artis, KUMUs ning Väinjärve Veepeol. "Noortebändi mõju on tunda siiani ja mitmed suvised esinemispakkumised on tulnud sellest, et oleme Noortebändil silma jäänud.

Johanna Randmann ütles, et tema eredam esinemiskogemus pärast Noortebändi poolfinaali oli Augustibluusil, kuhu neiu väga suurt rahvamassi ei oodanud, kuid kontserti alguseks oli publikuks kogunenud tohu hulk inimesi. Lisaks ilmub Randmannil sügisel esimene eestikeelne EP.

Mullune poolfinalist Eke Allikvere ansamblist Sleeping Youth ütleb, et karta ei tule midagi, tasub olla julge, kasutada kõiki võimalusi maksimaalselt ära ja nautida seda aega. "Väga tähtis on bändisisene keemia, koostöö ja üksteisele toeks olemine, muidu on arusaamatused lihtsad tulema. Kasulik on kuulata professionaalide märkuseid ja ettepanekuid, aga muidugi ei tasu unustada, et pead laval olles ja muusikat tehes nautima, mitte muretsema selle pärast, kas sa teistele meeldid," lisab Allikvere.

Johanna Randmann sõnas, et pingutada tasub ka vägevate auhindade nimel. "Kes ikka korralikult kõik ette võtab ja kindla sihiga võistlustulle läheb, sellel on ka rohkem lootust napsata magusaid esinemiskutseid mainekatelt festivalidekorraldajatelt nagu Intsikurmu, Jazzkaar, Tallinn Music Week," ütles Randmann.

Steven Ilves soovitas enne esinemisi teha pikad proovipäevad, et repertuaari läbi mängida. "Nautige täiega ja lõbutsege! See on üks vahva teekond, millest võiks kõik osa saada," lisas Ilves.

Noortebänd 2019 poolfinaalid toimuvad oktoobris Tallinnas ja Tartus. Suur finaalgala leiab aset novembris Tallinnas Vaba Laval.