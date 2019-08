Näitleja Viola Davis kehastab uues telesarjas Michelle Obamat

Lisaks Michelle Obamale on sarja avahooaja fookuses ka Eleanor Roosevelt ja Betty Ford, vahendas BBC. Sarja stsenaariumi on kirjutanud Aaron Cooley.

Sari üritab avada lisaks presidentide abikaasade eraelule ka nende poliitilise mõju, proovides hinnata, kui palju suuri poliitilisi otsuseid sündis just tänu abikaasadele.

Viola Davis võitis 2017. aastal parima naiskõrvalosa Oscari filmi "Fences" eest, lisaks sellele on ta varem astunud üles filmides "The Help", "Widows" ja "Suicide Squad".