Õunastopi peatustes üle Tallinna saab tasuta õuntega maiustada

Tallinna linnapilti on sügise hakul ilmunud puukastid, millest kõik möödujad tasuta õunu võivad võtta.

Õunakastide idee Õunastop algataja on Marika Juusu, kelle peas sündis idee juba eelmisel aastal. Juusu ütles, et tema aias oli aasta tagasi nii palju õunu, et mõned tuli lihtsalt ära visata, vahendas ETV "Terevisioon".

"Nii kahju oli visata neid häid õunu minema. Sõbranna tuli Tallinnast, kes kotiga vedas Lasnamäele ühele perekonnale. Nad olid nii rõõmsad, tegid moosi ja sel aastal ma mõtlesin, et ei saa lasta sel asjal enam korduda," põhjendas Juusu.

Aiaomanikele võib iga-aastane õunauputus olla paras peavalu - õunad potsatavad puu alla, mädanevad ja jäävad muruniidukile jalgu. Õunastop on koht, kuhu saab üleliigsed õunad ise viia, aga võib ka tellida tasuta Omniva kulleri, kes õunad kodust ära toimetab.

Õunastopi peatused asuvad Tallinna lasteaedades ning avalikes ja rahvarohketes kohtades, kokku on üle linna 14 kasti.