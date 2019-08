"Üle parda" viib eestlased viie päevaga hullumeelsuseni

Seilav purjekas on justkui mudel Eesti ühiskonnast, mis aitab vaadelda ja mõista endid ning anda vastused, kas meil on võimalik omavahel leppida ja üheskoos parema tuleviku suunas edasi purjetada.

Pardale astuvad erinevate maailmavaadetega moslem Steven, feminist Sanna, rahvusradikaal Knut-Thor, venelane Oleg Sillamäelt, geimees Joosep ja isamaaline ajaloohuviline Mati. "Algus kõlab nagu anekdoot, aga tavaliselt öeldakse, et kui sa hakkad rääkima lugu, mis töötaks, siis ta peabki esimesest lausest mõjuma ja tekitama assotsiatsioone," arutles Saan Raadio 2 hommikuprogrammis.

Väga erinevad inimesed peavad sõitma kaks nädalat Vahemerel ning Saan ütles, et üllataval kombel ei olnudki vaja osalisi väga veenda. "Ma serveerisin seda nii, et see on talkshow formaat, kus me liigume paadiga ja räägime ühiskonnas olulistel teemadel," ütles Saan, kuidas ta inimesi paadile meelitas.

Saani esimene plaan oli sõita 17 päevaga üle ookeani, kuid mõistis, et see on liiga ekstreemne ettevõtmine. "Kui üks inimene läheb hulluks, siis ta käib nii totaalselt, et kõik lähevad hulluks. Siis ma mõtlesin, et sinna on sisse kodeeritud konflikt, midagi peab ju juhtuma," lausus Saan.

Saani sõnul käisid inimestevahelised suhted paadiretke ajal üles ja alla ning kogu aeg midagi toimus. "Üks naljakas asi, millele ma sain kinnitust - ma istusin ühes sadamas ja mõtlesin, et kõik on viisakad inimesed, räägivad triviaalset, viisakat juttu, kas ma olen tõesti midagi valesti teinud. Siis sõber moslem Steven ütles, et kuule Ken, eestlased lähevad hulluks viiendal päeval. Ja siis hakkas juhtuma, siis ei olnud enam midagi sellest alles. Nii ta läks kuni lõpuni," naeris Saan.

Saani sõnul lisas pinget suletud ruum, sest osalistel polnud paadilt kuhugi põgeneda. Mõned tülid kiskusid nii tuliseks, et oli ka füüsilise konflikti hõngu. "Seal oli ohtu väga palju. Telekaamerad mingil määral hoiavad tagasi, aga ega seal väga tagasi ei hoitud ka," kirjeldas Saan.

Saan lubas, et "Üle parda" pakub peegliefekti ja vaatajad tunnevad ennast tegelaskujudes ära.

"Üle parda" alustab esmaspäeval, 9. septembril.