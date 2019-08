Ken Saan saatesarjast "Üle parda": võib öelda, et see on antropoloogiline reality

Ken Saan tõdes, et saates "Üle parda" proovis ta käsitleda ühiskondlikke teemasid hoogsamas võtmes. "See kõik toimus möödunud aasta novembris, kui Eestis olid pöördelised sündmused, ning oli huvitav sotsiaalne eksperiment, et võtta erinevad inimesed ja panna nad ühte paati," sõnas ta ja mainis, et uut saatesarja võib vaadata ka kui antropoloogilist reality'd.

"Õnneks me üle ookeani ei hakanud sõitma, see oleks võinud veel igasugu üllatusi juurde tuua," nentis Saan ja selgitas, et saate osaliste leidmine oli hea õnn. "Selle meeskonnaga oleks võinud märksa kehvemini minna, ma olen praegu väga rahul."

Saate "Üle parda" reisi alustati Ateenast. "Meresõidu eripära on see, et sa saad minna sinna, kuhu tuuled viivad, seega selles on nii palju juhuslikku," ütles ta ja kinnitas, et meresõidus on ka palju ootamist. "Aga mulle see meeldib, sest tegevusetus võib väljenduda päris põnevates vormides."