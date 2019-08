ETV sügishooaja programm on värske ja päevakajaline

Eesti Televisioon läheb 65. hooajale vastu värskete ideede ja mitmekesise programmiga. Kireva sügisprogrammi esimene uus tulija on esmaspäeval, 9. septembril alustav ühiskonnakriitiline saatesari "Üle parda". Ken Saani loodud sari viib Vahemerele seilama kuus Eesti inimest, kelle maailmavaated ja põhimõtted teineteise omadest kardinaalselt erinevad. Pardale astuvad moslem Steven, feminist Sanna, rahvusradikaal Knut-Thor, venelane Oleg Sillamäelt, geimees Joosep ja isamaaline ajaloohuviline Mati. Seilav purjekas on justkui mudel Eesti ühiskonnast, mis aitab vaadelda ja mõista endid ning anda vastused, kas meil on võimalik omavahel leppida ja üheskoos parema tuleviku suunas edasi purjetada.

Oktoobrist viib maailma avastama ka järjekorras juba viies "ehh, uhhuduur". Sel korral suunduvad armastatud maailmarändurid Lõuna-Ameerikasse, kus läbitakse Uruguay, Argentiina, Brasiilia, Paraguay, Boliivia ja Peruu. Reisi võtavad ette Priit Kuusk (Wend), Hannes Hanso, Mart Kuusk, Kristjan Prii, Liivo Niglas ja Tanel Rütman. "Andides väntamine oli täiesti uus kogemus," tõdes Priit Kuusk, kelle sõnul kujunes seekordne rattaretk tõeliseks väljakutseks.

Uhhuduuri rattaretkelt võtab detsembris järje üle reisisari "Hendrik Relvega Borneo vihmametsas", mis on ühtlasi legendaarse rändaja Hendrik Relve esimene telesari. Maailma erinevatest paikadest langes Relve valik Borneole, kus ta võtab vaataja kaasa troopilisse džunglisse. Just seal, põrgulikus niiskuses ja kuumuses, elab eraldatusesse peitunult tilluke rahvakild, penanid, kelle juures metsikus džunglis võttegrupil viibida lubatakse.

Oktoobris saab ETV vahendusel kaasa elada ka Johannes Tralla suursõidule mootorrattal läbi Euroopa. Saatesarjas "Johannese lähetamine" läbib ta 15 000 kilomeetrit ja 12 riiki, sh Poola, Slovakkia, Rumeenia, Bulgaaria, Ungari, Kreeka, Saksamaa, Austria, Itaalia, Prantsusmaa, Hispaania, Portugali. Kogenud eurohunt Tralla uurib oma teekonnal, kuidas on Euroopa riigid ühtekuuluvusest kasu lõiganud ja milliseid ulmelisi rajatisi ja olmeliselt olulisi projekte on mujal ellu viidud.

ETV raudvara "Õnne 13" kõrval saavad vaatajad sel sügisel kaasa elada uuele telesarjale "Lahutus Eesti moodi". Martin Alguse ja Ergo Kulla käe all valminud sari on ajakohane ja humoorikas lugu ettevõtjast Laurast (Liina Vahtrik) ja muusikaõpetajast Akslist (Jan Uuspõld), kes pärast 20 aastat abielu on teineteisest lahku kasvanud ja plaanivad nüüd lahutada. Selle pika protsessi esimeseks sammuks on käik suhtenõustaja juurde, kes koostab neile kümnest ülesandest koosneva humaanse lahutusplaani.

Uute sündmuste ja tegelaskujudega naaseb ETV ekraanile ka järg menusarjale "ENSV", mille tegevustik käivitub 31. detsembril 1991, kui NSV Liit kadus ametlikult maailmakaardilt ja Eesti jaoks algasid pöördelised ajad. Toonased sündmused on humoorikateks juhtumiteks kirjutanud stsenaristid Villu Kangur ja Piret Jaaks, sarja lavastab Ain Mäeots. Milliseks kujuneb aga sarja uus pealkiri, selles osas on kõik vaatajad oodatud kaasa lööma, sest ETV ootab pakkumisi uuele nimele septembrikuu lõpuni aadressil ensv@err.ee.

Juubelihooajal sukeldub ETV senisest veelgi suurema hooga teadusmaailma. Urmas Vaino juhtimisel jõuab vaatajateni saatesari "Rahvusülikooli sajand", mis võtab kokku Tartu ülikooli tegemised saja aasta jooksul. Sari on sulam põnevatest ülikooliga seotud persoonidest, maailmatasemel teadustööst, dramaatikaga täidetud ajaloost, kultuuri- ja tudengielust ning paljust muust.

Teaduse, tehnika ja meelelahutuse piire ühendab oktoobris alustav uus televõistlus "Taevavalvurid", mis seab kümme noort meest silmitsi lennujuhiks saamise keeruliste väljakutsetega. Unistuste tööst on neid lahutamas vaid kümme episoodi, igaühes pannakse proovile nende mälu, loogika, tähelepanu, otsustusvõime ja meeskonnas töötamise oskus. Saadet juhib Sander Loite, režissöör Ove Musting.

Värskust toob ka "Uudishimu tippkeskus", mida nüüdsest juhib doktorikraadiga multitalent, Raadio 2-st tuttav Maarja Merivoo-Parro. Teadusest räägitakse sel hooajal inimkeeles ja huvitavate eluliste nurkade läbi juba alates 5. septembrist.

ETV raudvara "Prillitoos" läheb samuti hooajale vastu uudselt, sest alustuseks esitleb "Prillitoos" neljaosalist minisarja "Meistrite meistrid" – ekraanile jõuavad lood silmapaistvatest treeneritest, kelle käe all on kasvanud hiilgavad sportlased. Avasaates, 8. septembril, saab tuttavaks legendaarse kergejõustikutreeneri Ando Palginõmmega, kes märganud ja suunanud näiteks sellist meistrit nagu Gerd Kanter. Ees ootavad saated veel laskesuusatamise treenerist Tõnu Pääsukesest, sõudetreenerist Mihkel Leppikust ja odavisketreenerist Toomas Merilast. Sarnaselt "Prillitoosiga" juhatab uue hooaja erisaadetega sisse ka "Maahommik", mis 7. septembrist alustab lühisarjaga "Maahommik esitleb. Oma saar".

Ka 65. hooajal hoiab ETV näppu pulsil kõigel päevakajalisel. Juba sel nädalal tervitab hommikuti vaatajaid "Terevisioon", ETV põhiprogramm käivitub täishooga 2. septembrist. Kohe septembri avanädalal võtavad tele-ekraanil koha sisse "Ringvaade" koos Marko Reikopi ja Grete Lõbuga, esmaspäeval stardib uute teemadega ka "Osoon" ja seejärel juba ETV ajakirjanduslikud lipulaevad "Esimene stuudio", "Suud puhtaks", "Pealtnägija" ja "Hommiku Anuga". Välispoliitikat aitab taas lahti mõtestada esmaspäevane "Välisilm" ja sellele järgnev dokumentaalfilm ning kultuurielu vahendab neljapäeviti "OP". Tublide Eesti inimeste käekäigust saab osa aga värsketes "Töörööbikute" osades ja kodulahendusi pakub sel sügisel praktiline saatesari "Oma kodu" Hannes Hermaküla juhtimisel.

Kuula "Vikerhommiku" intervjuud ETV peatoimetaja Marje Tõemäega: