Telemaja ootab hoidisemeistrite saavutusi

Pole vahet, kas purgis on moosid, hapukurgid, seened mahlad vms. Kui arvad, et just sul on eriti huvitav ja omapärane retsept, mis väärib jagamist, siis too oma hoidis kuni 31. septembrini telemaja valvelauda. (Gonsiori 27, Tallinn. Tööpäeviti kell 9-18.)

Lisa kindlasti juurde enda nimi ja kontakt. Retsepti võid saata aadressile terevisioon@err.ee.

Saatejuhtide lemmikuid ootavad ka auhinnad.