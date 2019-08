Eesti Laulu konkursile saab 1. septembrist lugusid esitada

Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula tõdes ERR-i telehooaja avamisel, et värskeid Eesti Laulu võistluslugusid veel laekunud pole, kuid juba pühapäevast on selleks võimalus olemas.

"Laulude esitamine algab 1. septembril ja konkurss avatakse pidulikult meil "Ringvaates" ehk siis 2. septembril kell 19.00. Vaadake, siis te kuulete täpsemalt kõikidest asjadest," rääkis Rahula.

Produtsendi sõnul on laululoojate huvi väga suur, juba uuritakse talt uute reeglite kohta. "Tundub, et tuleb huvitab," arvas ta.

Möödunud aasta võidulool "Storm" läheb Tomi hinnangul endiselt väga hästi. "Kindlasti on hästi suur positiivne jõud sellel lool ikkagi välismaine artist," nentis ta. "Kui see oleks keegi meie kodumaine, siis arvatavasti sellise tulemuse najal Euroopas lood nii kaugele üldiselt ei jõua. Aga see, et Rootsi ja Taani pearaadiojaamad mängivad, see on väga hea."