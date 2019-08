ETV uus sari näitab, kuidas lahutatakse abielu Eesti moodi

Ettevõtjast Laura tahab lahutada üle 20 aasta kestnud abielu oma muusikaõpetajana töötavast mehest Akslist, kuna nad on täiesti lahku kasvanud. Mees on vinguv konservatiiv, naine aga kunstnikuhingega liberaal. Mees on pessimistlik vigadeotsija, aga naine tunneb, et tahab veel elada ja vabalt hingata.

Kõik nende tõekspidamised on justkui vastandid, nad ei leia enam isegi pisemates asjades mitte mingit ühist keelt. Laura viib Aksli suhtenõustaja juurde, kes koostab neile kümnest ülesandest koosneva humaanse lahutusplaani. Iga episood raamib ühe ülesande täitmist. Ülesannete eesmärk on valutult ja sõbralikult lahku kasvada, jätta hüvasti oma kooselu ja armastusega.

Ootamatult avastavad Aksel ja Laura, et nende poeg Mihkel on kogu protsessi koolitöö tarbeks filminud ja osade kaupa internetti postitanud – lahkuminejaist on üleöö saanud ülemaailmsed internetistaarid, fännid on saate dubleerinud kümnesse keelde, kandes pealkirja "Lahutus Eesti moodi".

Draamakomöödia paneb osalised pöörastesse ja koomilistesse olukordadesse, põimides loosse ka ühiskonda laiemalt puudutavad hoovused.

Uue seriaali on kirjutanud Martin Algus, režissöör on Ergo Kuld.