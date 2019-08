Saatesari "Magus molekul" inspireerib lapsi toiduteadust avastama

Saatesarja eesmärgiks on nii lapsi kui ka nende vanemaid inspireerida koos teadust avastama ja süüa valmistama. "Oluline on lastes teadushuvi äratada võimalikult varakult ning köök on selleks üks käepärasemaid kohti," leiab Vaigu. "Toidu valmistamine ongi nagu põnev teaduseksperiment – koostisosi lisades ja muutes võime saada väga erinevaid tulemusi."



"Valisime igasse saatesse maitsva retsepti, mida lapsed saaksid kodus ka ise järele teha," selgitas Liivak. "Lisaks teeme toiduainetega põnevaid teaduskatseid ning uurime, miks mingid asjad juhtuvad." Katseobjektideks on näiteks spagetid, muna, söögisooda ja mitmed muud toiduained.



Saatejuhtide sõnul ei ole saade vaid lastele, vaid ka nende vanematele ning miks mitte lausa vanavanematele. "Usume, et lastel on vaja köögielust osa saada, perega koos aega veeta ning toidu valmistamine annab vanematele suurepärase võimaluse kõikvõimalikke seaduspärasusi – keemia, füüsika ja elu kohta üldse – lastele lõbusal moel selgitada," kinnitasid nad.



Saatesari "Magus molekul" koosneb kuuest episoodist, mis jõuavad ETV2 ekraanile Eesti toidu kuu raames 10., 11., 17., 18., 24. ja 25. septembril kell 18.00, hiljem on need järelvaadatavad ETV2 ning Lastejaam.ee veebilehel. Igas saates valmistatakse süüa ning viiakse toiduainetega läbi lihtsaid, kuid põnevaid teaduskatseid. Saated on loodud 5-10-aastastele lastele, retsepte ja teaduskatseid võiksid lapsed järele teha koos oma vanemate õdede-vendade, isade-emade või teiste täiskasvanutega. Lisainfot leiab sarja Facebooki lehelt.



Aigar Vaigu on füüsik ning menuka teadussaate "Rakett69" juht, Merle Liivak on Kahvliahvi kokakooli eestvedaja, mitmete kokaraamatute autor ning ajakirja EMA peatoimetaja.



Saatesarja toetavad Eesti Teadusagentuur ning Eesti maaeluministeerium. Saate tootja on Black Plastic Media Productions OÜ, režissöör Ivan Pavljutskov, produtsent Maria Uppin.

Osale värvimismängus

Lastel on võimalus saadet oodates võtta pliiatsid, printida välja "Magusa molekuli" värvimisleht ja värvida oma molekul eriti ägedaks.

Kui pilt valmis, tee sellest foto ja saada Lastejaamale. Kõik fotod pannakse Lastejaama üles ja 9. septembril loositakse kõikide pildisaatjate vahel välja toredaid auhindu.