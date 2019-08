Galerii: Avinurmes mängiti seebihokit

Kui Eestis korraldati säärast turniiri esmakordselt, siis mujal maailmas on tegu üsna levinud spordialaga. Mõte seebihoki Eestisse tuua sündis suhteliselt juhuslikult., tunnistas võistluse korraldaja Katrin Kaarama. "Käisin duši all ja siis plahvatas, aga miks mitte. Ma olin kuskilt videot näinud, et Austria inimesed ja Rootsi inimesed on seda teinud. Seal on ikka 16 tiimi ja eraldi klassid ja väga kõval taseme," rääkis Kaarama.

Kuigi turniiril osalejad olid suuresti kas (saali)hoki kogemusega, ei olnud omapärasel võistlusalal sellest palju kasu ja nii jäid nii mitmedki hästi läbimõeldud rünnakud riukaliku väljaku tõttu soovitud tulemuseta.

Keeruline küll, aga mängud kujunesid sellegipoolest tasavägiseks ja põnevaks. Seega loodavad korraldajad, et tulevaks aastaks on huvitava spordiala juurde oma tee leidnud veel rohkem huvilisi.

Esikolmikud

Naised

1. Näri Muru (Kariin Jõemets, Mona Lisa Lusti, Kairiin Jõemets, Janika Rak, Anita Scharonberg)

2. SK Mustvee (Veronika Kaldma, Lota-Ann Haga, Brigita Sibrik, Darja Bahtina)

3. Mask (Stella-Maria Link, Kristi Aaloe, Melani Arusalu, Annabel Härm)

Mehed

1. Seep ja kepp (Mikko Saarivuori, Sten Kõiv, Juhani Võik, Tõnis Vainomäe, Siim Veersalu)

2. Vana Hea Puur (Meelis Ombler, Henrik Koorits, Martin Kivirand, Teet Saar)

3. Primend (Martin Tikerpäe, Kristian Tikerpäe, Rasmus Rannula, Henri Välling, Riggo Saggor)