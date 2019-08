Koos uute saatejuhtidega läbib "Vikerhommik" septembris värskenduskuuri ja esmaspäevast neljapäevani juhivad hommikuprogrammi koos kaks inimest – vaheldusrikka sisu tagavad sel sügisel tandemid Romi Hasa ja Sten Teppan ning Kadri Põlendik ja Rain Kooli.

"Usun, et uuenenud "Vikerhommik" saab olema kuulajaile huvitav ja arukas, värske ja mitmekesine kaaslane päeva alustamiseks. Uued argipäevased äratajad on oma ala professionaalid, head ajakirjanikud, kes valdavad raadiotööd ja olulisi-elulisi teemasid ning tajuvad hästi Vikerraadio kuulajaskonda," ütles Vikerraadio peatoimetaja Ingrid Peek.

"Vikerhommikuga" raadiotööle naasev Romi Hasa on varasemast tuttav Raadio 2-st, samuti on ta teinud kaastööd mitmete telesaadete ja väljaannete juures. "Juhtisin hommikuprogrammi "Et R2 maa" ja lõunaprogrammi "Kahega lõunal", töötasin ajakirjanikuna Postimehes ja Eesti Päevalehes – seda kõike nime all Romi Erlach. Olen teinud ka erinevaid telesaateid, näiteks "Eesti muusika karikat" koos Mihkel Raua ja Tanel Tatteriga, "Me oleme Tallinnast" koos Margus Saare ja Mati Talvikuga ning koos Marko Reikopiga Eesti Eurovisiooni eelvooru. Viimased kaheksa aastat elasime perega Helsingis ja nüüd värske taastallinlasena vaatan Eesti elu veel uudishimulikumalt kui vasikas uut väravat," rääkis Romi Hasa oma uuest eluetapist.

Seni rahvusringhäälingu raadiouudiste toimetajana töötanud Kadri Põlendik juhtis "Vikerhommikut" ka augustis, oma esimesed ajakirjanduslikud katsetused tegi ta aga Tallinna ühisgümnaasiumi koolilehes Viadukt. "Loogiliselt järgnesid ajakirjandusõpingud Tartu ülikoolis, mille ajal töötasin paaris väiksemas lehes ja puutusin esimest korda kokku rahvusringhäälinguga, kui käisin Tartu raadiostuudios suvepraktikat tegemas. Tallinna naastes alustasin tööd Äripäevas, kuhu jäin kuueks aastaks ja sain võimaluse läbi proovida praktiliselt kõik toimetuse rollid, alustades reporterist ja lõpetades raadiotoimetajana. Möödunud suvel tulin ERR-i raadiouudistesse, kus olen siiani," räägib Kadri Põlendik.

Sten Teppan on viimased viis aastat rõõmustanud Vikerraadio kuulajaid oma valitud muusika ja juttudega argipäeviti kell 16-18. Omanimelise saate ja Vikerraadio muusikajuhi töö kõrval on tema juhtida ka menusaade "Käbi ei kuku ...". "Raadiosse tööle sattusin tudengina juba 22 aastat tagasi. Raadio Tartust sai hüppelaud Tallinna, järgnesid 13 aastat toimetamist ja saateid Raadio 2-s ning põgus afäär televisiooniga Kanal 2-s. Edasi tuligi juba Vikerraadio, kelle meeskonda on mul au kuuluda kuuendat aastat. Nüüd määrati mind karistuseks juhtima hommikuprogrammi ja arvatavasti magan sisse juba esimese hommiku. Või siis ei saa enne seda mitu ööd üldse magada. Aga elämä on laiffii," oli Sten Teppan valmis uueks väljakutseks. Tema pärastlõunased saated võtab üle Vikerraadio muusikaasjatundjast saatejuht Andres Oja.

Vikerraadioga on aastaid seotud olnud ka Rain Kooli, kes enda sõnul kasvas ajakirjanikuks aastatel 1991-2007 Soomes töötades. ERR-is oli Kooli seitse aastat arvamustoimetaja ja teletoimetaja, Vikerraadio eetris alustas ta 2008. aastal päevakommentaaridega ning on sellest ajast peale juhtinud muu hulgas saateid "Uudis+", "Vikerhommik", "Reporteritund", "Soome sild" jt. Soome teemasid vahendab ta ka "Vikerhommiku" rubriigis "Maailm täna". "Minu jaoks on mitme saatejuhiga hommikuprogramm uus põnev väljakutse, kuna olen seni olnud peamiselt omaette toimetaja. Õnnestunud oleme oma saatega siis, kui kuulaja pärast "Vikerhommikut" tunneb, et läheb algavale päevale vastu hea tuju, elujaatuse ja vast ka mõnede uute teadmistega," ütles Rain Kooli.

Uued saatejuhid äratavad kuulajaid "Vikerhommikus" esmaspäevast neljapäevani, reedeti ja aeg-ajalt ka laupäeviti jätkab Märt Treier ning nädalavahetustel juhivad hommikuprogrammi Meelis Süld, Anu Välba, Veronika Uibo, Kerttu Kaldoja.

"Vikerhommik" on Kantar Emori andmetel Eesti kõige suurema kuulajaskonnaga hommikuprogramm ning Vikerraadio veebist ja mobiilirakendusest järelkuulamise edetabeli tipus.

Kuulake "Vikerhommikut" aadressil: https://vikerraadio.err.ee/vikerhommik.