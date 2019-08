President andis Kilingi-Nõmmes üle auhinnad Eesti kaunimatele kodudele

Tänavuse looduskaitsekuu teemaks oli igaühe loodushoid ja see rõhutas kõigi ühist rolli loodusväärtuste ja looduskeskkonna hoidmisel. Riigipea sõnul saab see toetuda vaid teadlikkusele ja vabatahtlikkusele, olgu siis kogu riigis, oma linnas, külas või hoopis meie planeedil. "Just oma koduümbruse kujundamine on koht, kus igaüks iseseisvalt võib anda märkimisväärse panuse elurikkuse säilimisele ja selle suurendamisele. Ainuüksi mõni niitmata murulapp või aiaserv, veesilm või kompostihunnik loovad juba rohkelt uusi elupaiku ja kasvatavad loodusrikkust meie kodu ümber. Mõningate lisategevustega, nagu näiteks lindudele ja putukatele pesitsus- või varjevõimaluste loomisega, saab seda veelgi suurendada," rääkis president Kaljulaid.

Maailm meile ümber muutub ja paraku mitte ainult paremuse poole, sest planeedi loodus ja keskkonnaolud on intensiivse inimtegevuse ja sellest tuleneva kliimamuutuse tagajärjel märkimisväärselt kahjustada saanud, selgitas riigipea ja lisas, et just bioloogiline mitmekesisus on kiirete keskkonna- ja kliimamuutustega kohanemisel hea vastupanurelv. "Kutsun teid, tublisid inimesi kogu Eestist, oma koduümbruse elurikkuse tõstmisel mõtlema lahendustele, mis võiksid olla inspiratsiooniks meile kõigile. Looduslik mitmekesisus tuleb metsast ja põllult ka linnadesse, kui loome enda ümber teadlikult võimalusi selleks, et

meie väiksemad sõbrad teistest liikidest saaksid ennast meie aedades hästi tunda," ütles ta.

Vabariigi presidendi algatatud kodukaunistamisliikumine tunnustab kõiki neid, kes muudavad oma tööga Eestit kaunimaks. Iga-aastasel võistlusel "Eesti kaunis kodu" sai tänavu tunnustuse 62 kodu, omavalitsust ja ettevõtet.

Tänavused laureaadid:

Harjumaa

Katrin ja Sven Honga kodu Keila linnas

Anne ja Vello Estra Papli talu Vääna külas Harku vallas

Vaida Põhikool Rae vallas

Hiiumaa

Maire ja Kalle Viina Niidu talu Isabella külas

Leedi ja Aivo Haavapuu kodu Kärdla linnas

Hiiumaa Tarbijate Ühistu Pagarite park Kärdla linnas

Ida-Virumaa

Jaanika ja Urmas Pojo kodu Varja külas Lüganuse vallas

Aili ja Risto Lindebergi kodu Kiviõlis

Alutaguse Hoolekeskus

Jõgevamaa

Ülle Jürgeni kodu Põltsamaa linnas

Perekond Koppeli kodu Jõeorul Voore külas

Perekond Graversoni Kadaka talu Kassinurmes

Järvamaa

Jaanus ja Maire Uusmaa kodu Suurpalu külas

Mare ja Tiit Tanneri kodu Viraksaare külas ei osale

Perekond Haasma kodu Imavere külas

Läänemaa

Perekond Pärksoni kodu Mägari külas

Peep Kala ja Pille Minevi kodu Puise külas

Raimu Aasa kodu Saunja külas Lääne-Nigula vallas

Lääne-Virumaa

Perekond Varinurme kodu Aseris

Mari-Riina ja Kaius Mölderi kodu Rakveres

Perekond Pildi kodu Tapa linnas

Põlvamaa

Anneli ja Maidu Patraili Mikko talu Tänassilma külas

Perekond Hollase kodu Raigla külas Räpina vallas

Uudo Sõõru kodu Pikareinu külas Kanepi vallas

Pärnumaa

Lepanina hotell

Tamara Everti ja Taivo Raidi elamu Saarde külas

Birgit Suitsu kodu Häädemeeste vallas

Raplamaa

Linda ja Vello Kivimurru kodu Sikeldi külas Rapla vallas

Ulvi ja Aivar Pähklemäe kodu Rabivere külas Kohila vallas

Ive ja Ain Vainu kodu Kaerepere külas Kehtna vallas

Saaremaa

Vaige ja Erik Keerbergi kodu Upa külas Saaremaal

Maret ja Endel Künnapi, Priit Künnapi ning Liisi ja Meelis Kuivjõe Kadakoda ja Orbu talu Leedri külas

Leili ja Vladimir Soidla kodu Nasval

Tartumaa

Tiiu ja Toomas Hermlini kodu Sulu külas Kambja vallas

Kairi Savva ja Urmas Kaddarpiku kodu Ülenurme alevikus Kambja vallas

Andi Juuriste ja Aide Raali kodu ja külalistemaja Vehendi Motell Elva vallas

Valgamaa

Toomas Lepa ja Eve Podiradti kodu Valgas

Heidi Kütmani ja Kaspar Murumetsa kodu Rebasemõisa külas

Piret ja Peeter Hanssoni kodu Keeni külas Otepää vallas

Tõrva keskväljak

Viljandimaa

Perekond Nurmsalu Kaevandi talu Vastemõisa külas

Tõnu Sanderi ja Liis Mutle kodu Viljandis

Valuoja 17 korteriühistu Viljandi linnas

Võrumaa

Perekond Kõiviku kodu Küllätüvä külas Setomaa vallas

Liane ja Kaido Mäesalu kodu Umbsaare külas Võru vallas

Pärnu linn

Taisi ja Urmas Talviste kodu Pärnus

Jane Puki ja Mati Nurmiku kodu Pärnus

Janne ja Anti Kuuse kodu Pärnus

Tallinn

Elsa Tamme kodu Tallinnas

Liina Jõelehe ja Vidrik Prosti kodu Tallinnas

Perekond Allimanni kodu Tallinnas

Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe loss

Tartu

Kertu ja Andres Märtini kodu Tartus

Katre ja Taavi Münteli kodu Tartus

Parim tervisespordirajatis 2019

Padise terviserada

Parim tööstusmaastik 2019

Aparaaditehase taskupark Tartus

Eesti Meremuuseumi Lennusadam

Kauneim kortermaja 2019

Metsa 7 korteriühistu Püssi linnas Lüganuse vallas

Korteriühistu Eduard Vilde tee 123 Tallinnas

Kauneim muinsuskaitse objekt 2019

Kristiina ja Aivar Adamsoni Suurupi liitsihi ülemine tuletorn

Tark kodu 2019

Katrin ja Sven Honga kodu Keilas

Tark kool 2019

Väätsa Põhikool