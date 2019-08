Galerii: Vanalinnas toimus ratastel stiilipidu

Kuuendat korda toimuva Swing&Ride ehk ratastel stiilipeo idee on tulnud Londoni ürituselt The Tweed Run. Tegu on stiilipeoga, mille üks kohustuslik osa on riietus. Ideaalis on see traditsiooniline inglise sportlik stiil, võtmesõnaks tviid.

Riietusest veelgi tähtsamal kohal on aga jalgrattad. Rattaretkele on oodatud osalema vanad- ja/või linnajalgratattad.

"Me armastame swingiajastut tervikuna - muusikat, riietust, soenguid, filme, autosid ja loomulikult ka jalgrattaid. Aastatel 1920-1940 oli jalgratastel inimeste igapäevaelus oluline roll ning on tore rännata ajas tagasi, et veeta üks päev koos stiilsete ajalooliste jalgratastega," lausus Swing&Ride 2019 peakorraldaja Oksana Kustova.

Rattaretke korraldajaks on MTÜ Tallinn Swing Dance Society, mis ühendab inimesi, kellel on kirg swingtantsu, -muusika ja ajastu vastu. Juba neljandat aastat osaleb stiilsel rattaretkel ka Eesti jalgrattamuuseum oma vintage jalgratastega."