"ENSV" tuleb tagasi uue nime ja värskete tegelastega

"ENSV" stsenarist Villu Kangur selgitas, et uute osadega jõutakse 1992. aastasse ja järgmise hooaja esimesed kaks osa toimuvad 1991-1992 aastavahetusel. "Sarja nimi ei saa olla enam "ENSV", kuna sellist asja ei eksisteerinud. Praegu on üks töövariant pealkirjaks, mis on "E(NS)V", mis tähendab "Eesti, nüüd siis vabariik". Me peame veel maha istuma ja nuputama ja võib-olla välja kuulutada konkursi," arutles Kangur "Vikerhommikus".

Uued osad toovad ka uusi osalisi. Egon Nuter hakkab seriaalis kehastama Raimondit, isamaasõja veterani, kellel tekib armulugu Ainoga. "Ma ei reeda midagi sellega, kui ma ütlen, et juba möödunud hooaja osades oli näha, et see tegelane on see, kes interrindel tuure maha võtab. Ta on täiemõistuslik inimene," avas Kangur veidi tegelaskuju tagamaid.

Kuulus baar Kukeke muutub uutes osades Makaagiks ja kuigi alles jäävad paljud armastatud vanad tegelased, siis poliitikasse suundunud Raivo E Tamme saab varasemast vähem näha. "Mõistuse piires, nii palju kui tal vaba aega on," paljastas Kangur.

"ENSV" stsenarist Gert Kiiler Kanguriga uute osade kirjutamise juures kaasa ei löö, värsket stsenaariumi aitab kirjutada Piret Jaaks. "Me saame väga hästi läbi, me oleme kõike arutanud ja oleme suured sõbrad edasi, aga Gert tõstis kaks kätt üles, et tema sellest ajajärgust kirjutada ei taha, kuna ajad läksid väga jälgiks," tõdes Kangur.

Kanguri sõnul mõistab ta Kiilerit, kes on temast 17 aastat noorem. "Tal on nendesse aegadesse teine suhe. Ta sõnastas selle väga ilusasti ära - muusika läks vastikuks, inimesed läksid jubedaks ja hakkasid üksteisele käru keerama, ajad läksid hullumeelseks kätte," põhjendas Kangur.

Kangur tunnistas, et puikles samuti uute osade kirjutamise osas vastu, kuid mõistis, et toonane elu pakkus nii palju jaburaid juhtumeid, et ei suutnud kiusatusele vastu panna. "Ma mõtlesin, et miks ka mitte. Sõimata saame niikuinii ja sõimata saime ka "ENSV" eest," ütles ta.

Praegu on valmis kirjutatud umbes viis osa, üks hooaeg koosneb ligi 12 osast. "Natuke on veel suveosasid teha, saab ka septembri algusega petta, aga nagu teleasjadega juhtub, neid tehakse nii pikalt ette, et sa pead mingid stseenid vahest ette kirjutama," selgitas Kangur, et keset detsembrit suviseid võtteid filmida ei saa.