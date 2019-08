Uus film portreteerib Cruella kujunemislugu ning on inspireeritud 1961. aasta animafilmist "101 dalmaatsia koera". Lisaks käib "Cruella" Disney 2014. aasta filmi "Pahatar" jälgedes, mille peaosas oli Angelina Jolie. Film keskendus "Uinuva kaunitari" muinasjutust tuttava kurja haldja loole, vahendas Huffington Post.

Filmis löövad kaasa veel näitlejad Emma Thompson, Paul Walter Hauser ja Joel Fry. "Cruella" jõuab kinodesse 2021. aasta mais.

Disney avaldas esimese pildi Emma Stone'ist Cruellana ning truuks on jäädud kurikaela kuulsale mustvalgele soengule.

Here's your first look at Emma Stone as Cruella de Vil in Disney's Cruella. The film, also starring Emma Thompson, Paul Walter Hauser, and Joel Fry, comes to theaters May 28, 2021. #D23Expo pic.twitter.com/KqxJ0yMYQ3