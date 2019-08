"Terevisioon" murrab sügisel rohkem stuudiost välja: neid saateid on põnev teha ja vaadata

"Alustame uut hooaega õhina ja hooga," kinnitas ETV hommikuprogrammi vastutav toimetaja Reimo Sildvee, kelle sõnul on kogu "Terevisiooni" tiim suvel hästi välja puhanud ja valmis värskete teemade ning külalistega hommikuid tervitama. Uue hooaja avasaadet juhivad 26. augustil Liisu Lass ja Reimo Sildvee, samuti jätkavad "Terevisioonis" Katrin Viirpalu ja Owe Petersell.

Varajase ärkamise mõttega on saatejuhid juba harjuda jõudnud. Kui Liisu Lassi telefon heliseb tööpäeva hommikuti kell 5.07, siis Reimo Sildveel kell 5.03. "See meeskond on nii tore, et kui sa jõuad esimesest faasist edasi telemajja, kus on kogu ülejäänud meeskond sama vara ärganud ja kõigil juba näod säravad, siis see on tohutu motivaator, mis aitab seda saadet teha," ütles Lass "Vikerhommikus".

Sildvee lisas, et töörütm on saatejuhtidel juba sees, kuid õnneks sai suvel ka puhata. "Natuke on puhata saanud, juulikuu oli Eestis päris suve moodi, sai päikest nautida ja ringi sõita Eestimaal," ütles Lass. Reimo Sildvee käis perega Londonis.

Uuel hooajal loodavad saatejuhid veel rohkem stuudiost väljas käia, sest see on põnev nii tegijatele kui ka vaatajatele. "Neid on tore ja teistmoodi teha," selgitas Lass.

Juba septembris ootab "Terevisiooni" ees vähemalt kaks hommikut, kui saated jõuavad vaatajateni väljaspool telemaja stuudiot – organiseeritud tuletõrje sajanda sünnipäeva puhul on 5. septembril saade eetris päästjate juurest Lasnamäe depoost ja 9. septembril uut hooaega alustava Draamateatri ruumidest.

Päevakajalistel teemadel näppu pulsil hoidev "Terevisioon" pakub selgi sügisel vaatajatele põhjalikumaid ülevaateid spordist ja kultuurist, kino- ja raamatusoovitusi ning praktilisi nõuandeid tervise, kodu ja teistel eluks vajalikel teemadel. Jätkuvalt on hommikuprogrammi stuudiosse oodatud Eesti muusikud oma värsket loomingut tutvustama.

Ees ootavad ka külaskäigud tegusatesse Eesti paikadesse ning vaatajad saavad kaasa lüüa erinevates üleskutsetes, neis esimese lükkab "Terevisioon" käima kohe avanädalal. Valmis peaksid end panema kõik hoidiste, keediste, mooside ja mahlade tegijad, sest "Terevisioon" tahab televaatajate abil välja selgitada Eesti kõige huvitavamad sissetegemisretseptid ja kõige maitsvamad hoidised. "Kes usub, et just tema on Eestimaa parim hoidistaja, peaks juba neil päevil oma moosipurgi koos retseptiga tooma kindlasti telemaja valvelauda aadressile Gonsiori 27," kutsus saatejuht Katrin Viirpalu üles.