80-aastase Tallinna loomaaia vanim asukas on 60-aastane harikrokodill

Tallinna loomaaia vanim asukas on harikrokodill, kes saabus Tallinna umbes 44 aastat tagasi. Endine loomaaia direktor Mati Kaal ütles, et keegi ei tea, kui vana krokodill täpselt on, kuid ilmselt umbes 60-aastane. Rahuliku iseloomu tõttu kutsutakse looma Vanameheks. "Võiks palju kurjem ja aktiivsem olla, sest Austraalias saab igal aastal selle sama liigi läbi päris mitu turisti otsa," ütles Kaal ja lisas, et Vanamees on oma ea kohta võrdlemisi kepsakas.

Loomaaia kääbusjõehobu Holger on 45-aastane, kuigi tema liigikaaslased elavad looduses umbes 40-aastaseks. "Ta on ikka täielik rauk, aga vaim on veel päris erk. Ta liigesed on viletsad ja kõnnak on tönts, nagu vanainimese kõnnak," ütles kääbusjõehobude perenaine Marika Hiob. Holgeri vanust reedab vaid kortsus kael.

Elevant Karl on umbes 40-aastane, mis on samuti väärikas iga, sest loomaaias elavad elevandid vähem kui looduses. Hiobi sõnul on Karl väga sõnakuulelik elevant, kes käitub nii nagu talitajad soovivad.

Roomajate majas elab 32-aastane stepi-vaskuss, loomaaia direktor Tiit Maran selgitas, et kõigusoojaste eluiga ongi veidi pikem.

Üks vanemaid elanikke on ilves, kes on ka loomaaia logol. Kuna loomaaias elav ilves Getter on juba väärikas eas, siis on ta külastajate pilgu alt eemal, selgitas zoo-osakonna juhtivspetsialist Anne Saluneem. "Meil on see väike turvatsoon, karantiinitsoon, kus on vanad või haiged loomad," lausus ta.

Amuuri leopard Darla on küll vaid 15-aastane, kuid leopardide eluiga on umbes 20 aastat. "Ta elab siin ka vanurite pooles omaette elu," rääkis Saluneem.

Tallinna loomaaed avati 25. augustil 1939 Kadriorus ning koliti 1983. aastal praegusesse asukohta Veskimetsas.