Taylor Swift avaldas uue albumi koos muusikavideoga

"Lover" on Swifti seitsmes stuudioalbum, mis ilmus plaadifirma Republic Records alt, vahendas EW.

Albumi avasingel "Me!" on salvestatud koos Panic! at the Disco laulja Brendon Uriega ning lugu ilmus 26. aprillil. Plaadilt on singlina ilmunud veel laulud "You Need to Calm Down" ja neljapäeval avalikkuse ette jõudnud "Lover".

Albumil kõlab 18 laulu ning lisaks Uriele teeb Swift albumil koostööd ka bändiga Dixie Chicks laulus "Soon You'll Get Better".

Swift esitleb lugusid uuelt albumilt MTV auhinnagalal 26. augustil, kus ta on nomineeritud 12 auhinnale.