Tõnis Niinemets avaldas ootamatu kire: suvel söön kolm-neli jäätist päevas

"Sel suvel ikkagi kolm-neli tükki päevas. Ma arvan, et aprillist oktoobrini iga päev üks jäätis on täitsa normaalne," tunnistas Niinemets ETV saates "Ringvaade".

Niinemets ütles, et sööb üldiselt kõiki jäätiseid ning tegi suu magusaks ka enne "Ringvaatesse" minekut. "Ma sõin kodus, kui lapsed magasid lõunaund, ühe 300-grammise La Muu," tunnistas Niinemets kaamerate ees.

Jäätisega maiustamise kõrval on Niinemetsal aega uue etenduse ettevalmistamiseks. 3. oktoobril tuleb välja Niinemetsa grow-up comedy ''The kid''.

"Kevadel sai suur töö ära tehtud, materjal kirjutatud, suvel väike puhkus ja järgmisest nädalast alustame kõva prooviperioodi," ütles Niinemets.

Niinemets ütles, et lavastuses ei pääse mööda ka jäätisest, sest ta räägib lastest ja lapsepõlvest. "See on tükk inimestele, kes on lapsevanemad, kes tahavad saada lapsevanemateks või on ise kunagi laps olnud," rääkis Niinemets.