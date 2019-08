Disney "Leedi ja Lontu" uusversiooni peaosas on varjupaigakoer

Monte jõudis Hollywoodi New Mexico osariigi varjupaigast ning hakkab filmis kehastama sarnase saatusega Lontut. Lontule annab filmis hääle Justin Theroux, vahendas Huffington Post.

Monte on kaheaastane terjeri segu, kelle talendi avastasid loomatreenerid. "Ta avastati 2018. aasta aprillis ja me teadsime, et inimesed, kes teda vaatama tulid, kaalusid teda Hollywoodi. Me ei teadnud siis veel kelleks, sest see oli suur saladus," rääkis varjupaiga juht Heather Allen.

Lisaks Montele on filmis veel rohkelt varjupaigakoeri, kes leidsid endale pärast filmivõtteid uue kodu.

Monte kõrval hakkab mängima kokkerspanjel Rose, kelle kanda jääb Leedi roll. Leedile annab hääle Tessa Thompson.

"Leedi ja Lontu" on Disney 1955. aasta animafilm, mille Disney mängufilmi näol taaselustab. Uus film peaks ilmuma novembris platvormil Disney+.

Filmikompanii on viimasel ajal üha enam toonud armastatud animafilmid mängufilmide vormi ning "Leedi ja Lontu" on järg hiljuti kinodes jooksnud "Lõvikuningale" ning "Aladdinile". Samuti on Disneyl juba töös "Mulani" ja "Väikese merineitsi" mängufilmid.