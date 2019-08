Retrokaader: Heinz Valk nimetas Balti ketti esimeseks sammuks vabaduse teel

"Kõik see, mis oli siin praegu siin metsalagendikul. Kõik see, mis oli täna Tallinnas. Kõik see, mis oli üle kogu Eestimaa sellel pikal teel, igaüks kes selles osales, sai midagi enda südamesse sellist, mida ta kuskilt mujalt poleks suutnud saada," rääkis Valk Balti keti toimumise ajal.

Valk tõdes toona, et Balti ketiga võitlus vabaduse nimel alles algas. "Me teeme alles esimesi samme oma vabadusele viival teel. Need on esimesed ja mõneti veel kobavad, tudisevad sammud. Me ei ole veel tõeliselt käima hakanud, see aeg on veel ees," ütles ta 30 aastat tagasi.

Balti keti aastapäevale on ETV eetris reedel, 23. augustil pühendatud erisaade "Balti kett 30. Ärgake Baltimaad". Film on eetris kell 21.35. Filmi autorid Kaidor Kahar ja Priit Rajalo, operaator Meelis Kadastik, Film on valminud koostöös EV100-ga.