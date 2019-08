Demi Lovato kehastab Will Ferrelli Eurovisioonikomöödias islandlast

Lovato kehastab komöödias ingelliku häälega Islandi lauljatari. Tema kõrval astuvad filmis üles Will Ferrell ja Rachel McAdams, kes mängivad andekaid Islandi muusikuid Lars Erickssongi ja Sigrit Ericksdottirit, teatas Netflix.

Film keskendub Sigriti ja Larsi teekonnale Euroopa suurimal lauluvõistlusel. Tegelased näitavad, et kui unistada suurelt, on need unistused võitlemist väärt.

Filmi režissöör on David Dobkin ning stsenarist Adam McKay. Linateos on inspireeritud Euroopa suurimast lauluvõistlusest, mis sel kevadel toimus Iisraelis. Eelmise aasta Eurovisiooni telgitagustes sai näha ka Fill Ferrelli, kes rolliks valmistus.

Lisaks kolmele Hollywoodi staarile mängivad filmis veel Dan Stevens ja Pierce Brosnan. Esimene kehastab Vene eurolauljat ja teine Larsi isa ja Islandi kõige ilusamat meest.

Lovatot sai viimati filmis näitlemas näha 2010. aastal linateoses "Camp Rock 2: The Final Jam".

"Eurovision" filmitakse üles Suurbritannias ja Islandil ning see linastub Netflixi platvormil.