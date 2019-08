Abielupaar valvab vabal ajal hiidlaste turvalisust

"Minu isa on olnud miilits terve oma teadliku elu ja minu ema oli politseinik, see on suhteliselt veres," rääkis Anne ETV saates "Ringvaade", miks ta abipolitseinikuks otsustas hakata.

25 aastat abielus olnud paar käib patrullimas korra või paar kuus ning Aadi on rõõmus, et naine samuti abipolitseinikuna abis käib. "Minul oli selle üle hea meel. Ei ole üksi, et lähed üksi ära ja lähed ära, ta käib samamoodi," ütles Aadi.

Koos töötatakse suuremate ürituste ajal ja politseireididel. "Suvel on natukene kirjum, aga talvel ja kevadsügisel on rahulikum," kirjeldas Anne abipolitseiniku tööd Hiiumaal.

Tegelikult on Anne hambaarsti assistent ning Aadi töötab ehitusel. "Neid asju peab oskama sättida omavahel," rääkis Aadi, miks nad igapäevatööst vabal ajal abipolitseinikena töötavad.

Anne ütles, et abipolitseinikutöö on oluline kogukonna huvides. "Mida rohkem on meil inimesi, kes märkavad enda ümber asju, mis ei peaks nii olema, ja julgevad sekkuda, seda turvalisem on meie enda elu," ütles Anne.

Ta lisas, et töö alati lihtne ei ole, kuid tuleb ette ka rõõmsamaid hetki. "Kurvaks on teinud need, kui pead käima perevägivalla väljakutsetel, või jääb mõni purjus juht vahele, see on kurb. Rõõmu teeb see, kui me teeme puhumisreide ja inimesed ütlevad, et on tore, et me neid teeme," ütles Anne.