Dwayne Johnson tõusis taas enimteenivaks meesnäitlejaks

Forbes avaldas 2019. aasta enimteenivate meesnäitlejate edetabeli ning esikohale on taas tõusnud Dwayne Johnson, kelle tõukas möödunud aastal esikohalt George Clooney. Sel aastal on Clooney langenud esikümnest välja.

2018. aastal teenis Dwayne "The Rock" Johnson 119 miljonit dollarit ning oli sellega kolmandaks enimteeniv meesnäitleja, sel aastal tõusis ta esikohale 89,4 miljoni dollariga, vahendas BBC.

Sel aastal on Johnson astunud üles uues "Kiirete ja vihaste" filmis, samuti on ta produtseerinud filmid "Fighting with My Family" ja "Shazam!". Aasta lõpus jõuab vaatajate ette ka uus "Jumanji" film, kus ta astub ekraanile koos Kevin Harti ja Jack Blackiga.

Enimteenivate meesnäitlejate tabelisse kuuluvad ka Chris Hemsworth (76,4 miljonit dollarit), Robert Downey Jr (66 miljonit dollarit) ja Bollywoodi näitleja Akshay Kumar (65 miljonit dollarit).

Täispikk tabel:

1. Dwayne Johnson (89,4 miljonit dollarit)

2. Chris Hemsworth (76,4 miljonit dollarit)

3. Robert Downey Jr (66 miljonit dollarit)

4. Akshay Kumar (65 miljonit dollarit)

5. Jackie Chan (58 miljonit dollarit)

6. Bradley Cooper (57 miljonit dollarit)

7. Adam Sandler (57 miljonit dollarit)

8. Chris Evans (43 miljonit dollarit)

9. Paul Rudd (41 miljonit dollarit)

10. Will Smith (35 miljonit dollarit)