Festivalimõõtu sündmusel Raadio 2 DJ WKND mängitakse muusikat 40 tundi järjest, pidu toimub korraga kolmel erineval laval ja üles astuvad rohkem kui 40 DJ-d.

Raadio 2 pühitseb suure peoga fantastilist ja eklektilist muusikat, mida kanali eetris kuulda võib. Reedest pühapäeva lõunani kestval peol asuvad DJ-pulti praktiliselt kõik raadiojaama õhtuse vööndi saatejuhid ja nii kuuleb maratonpeol väga erinevaid muusikastiile reggaest kantrini, soulist technoni, räpist jazzini, house'ist indieni.

Pealinna suurimas ja rahvusvaheliselt tuntuimas ööklubis hoiavad Raadio 2 DJ-d pidu üleval kolmel erineval laval. 40-tunnisest festivalist saavad osa ka raadiokuulajad, sest reedest pühapäevani kantakse R2 DJ WKNDit otse üle raadiojaama eetris.

R2 Autor/allikas: ERR

Raadio 2 DJ WKND kolme päeva kava ööklubis Hall:

Reede - laupäev Suvilas:

20:00 - 22:00 Bashment FM: Ringo Ringvee

Reede - laupäev Hallis:

22:00 - 00:00 Estonian Funk Embassy: Henrik Ehte

00:00 - 02:00 TJUUN IN: QBA, To-Sha

02:00 - 04:00 MÜRK: Denis Punch

04:00 - 06:00 Machine Nation: MERIMELL

06:00 - 08:00 Linnadzungel: Kozy

Reede - laupäev Mesilas:

23:30 - 01:00 Indie-Disco: Sander Varusk

00:00 - 02:00 Lil Pidu x Lil Saade: Lill Slim

02:00 - 04:00 Rhythm Doctor: DJ Rhythm Doctor

04:00 - 06:00 Firejosé: Mark Stukis

06:00 - 08:00 TJUUN IN: Timo Kiirend & Yohan

08:00 - 10:00 Lost In Music: Teetsov-Faulkner

10:00 - 12:00 Indie-Disco: Villu Kraan

12:00 - 14:00 Eesti Pops: Janek Murd

14:00 - 15:00 Bashment FM: Toomas Erikson

Laupäev - pühapäev Suvilas:

15:00 - 16:30 Urbanism: DJ MK

16:30 - 18:30 Öötöö: Leivo, Rundu, Jaago

18:30 - 20:30 Soulmate: Johanna Tenso & Richard Pohjanheimo

20:30 - 22:30 TIKS: Sander Mölder & Peeter Ehala

Laupäev - pühapäev Hallis:

00:00 - 02:00 Uus Biit: Madis Nestor

02:00 - 03:00 Tramm ja Buss: Sound In Noise

03:00 - 06:00 Still Out: Janno Kekkonen & Hurmet Ilus

Laupäev - pühapäev Mesilas:

00:00 - 02:00 Hard Feeler: Ellen Vene & Mari-Anna Miller

02:00 - 05:00 Lekker FM: Marek Poel, Johann 3000, Andreas Kask

05:00 - 07:00 Vibratsioon: Raul Saaremets

07:00 - 09:00 Parkla R2: Lauri Lember & Kevin Park

09:00 - 11:00 Maarja Merivoo - Parro: Maarja Merivoo-Parro

11:00 - 12:00 Indie-Disco: Erik Morna