Galerii: Andrea Bocelli esines Tallinna lauluväljakul

Bocelli andis üle 14 aasta välja uue albumi pealkirjaga "Si", kus ta teeb koostööd paljude maailmakuulsate staaridega. Albumit aitas lindistada Bob Ezrin, kes on teinud kaastööd Pink Floydi ja Lou Reediga. Lisaks laulab Bocelli koos Dua Lipa ja Josh Grobaniga ning albumil on laul, mis kirjutatud ühiselt Bocelli, Tiziano Ferro ja Ed Sheeraniga.

Singel nimega "Fall on Me", kus astub üles Andrea Bocelli poeg Matteo, on videokeskkonnas Youtube kogunud juba üle 52 miljoni kuulamise. "Fall On Me" on ka Disney hiljutise fantaasiafilmi "Pähklipureja ja neli kuningriiki" lõpulaul.

Bocelli on esimene klassikalise muusika artist, kes viimase 20 aasta jooksul on tõusnud Ühendkuningriikide ametliku albumiedetabeli esimesele kohale. Lisaks on Bocelli esmakordselt oma karjääris vallutanud ka USA Billboardi 200 edetabeli, püsides eelmisel sügisel tabeli esikohal lausa kaks nädalat.