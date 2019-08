Reet Oja ühines Balti ketiga otse töölt: Mati Põldrel oli Žigulis vaba koht

Oja ütles, et oli Balti ketis koos toonaste kolleegide, operaator Mati ja toimetaja Lilian Põldrega. "Matil oli oma valges Žigulis üks koht veel vaba ja me sõitsime 50 kilomeetrit Tallinnast välja. Ma seisin võhivõõraste inimestega, hoidsin käest kinni ja tundsin ennast algusest ebalevalt, aga see tunne nakatas," kirjeldas Oja emotsioone presidendi vastuvõtul roosiaias.

Presidendi pidupäevakõnet kuulates tundis Oja, et inimesed on hakanud tõsiselt mõtlema iseseisvuse üle. "Me ei tohiks seda ära unustada. Me peame ka järeletulevatele põlvedele näitama huvitavalt tehtud ajaloosaateid ja nad saaksid aru, et see elu, mida me elame, ei ole iseenesestmõistetav, seda tuleb hoida," ütles Oja.

Oja sõnul teeb Eesti televisioon selles osas head tööd. "Olen nautinud neid oma kunagiste kolleegide tehtud väga häid saateid, mis tutvustavad tänasele vaatajale ajalooliselt nii olulist aega," kiitis Oja.