Anne Veski presidendi vastuvõtule omanimelises trammis ei sõitnud

"Ma praegu mõtlen, et miks ma seda ei teinud, sa oleksid pidanud seda enne ütlema," lausus Anne Veski ETV saatejuhile Marko Reikopile, kes talle küsimuse esitas.

Veski kinnitas, et on oma nimega trammi vähemalt sõitmas näinud. "Tramm teeb oma tööd auga," tõdes ta.

Veski sõnul jäävad tema jaoks möödunud aasta märgiks rohked kontserdid rohke publikuga. "Rahvast on igal pool, järelikult on Eesti rahval võimalust tulla pidudele. See ongi selle aasta kõige suurem märk, et kõik üritused lähevad hästi," lausus Veski, kes valmistub juba järgmiseks suureks kontserdiks.

Laulupidu vaatas Veski televiisori vahendusel ja jälgis pidu rongkäigust kuni viimase noodini. "Kuna ma ise pean kogu aeg kuskil käima, nautisin ma seda, et ma sain seda televiisorist vaadata," ütles Veski. Laulukaare all seisis ka laulja lapselaps, keda ta telepildi vahendusel lausa kaks korda nägi.