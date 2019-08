Sissi murdis endale antud lubadust ja osaleb taas Eesti Laulul

Laulja Sissi Nylia Benton ütles, et hoolimata endale antud lubadusest Eesti Laulul sel aastal mitte osaleda paistab, et peab oma lubadust murdma.

"Ettevalmistused käivad. Ma arvasin, et ma ei lähe sel aastal, aga siis valmis laul mu toas, lasin seda oma perekonnale ette ja mu ema ütles, et tundub, et peame seda uuesti tegema," naeris Sissi presidendi vastuvõtul roosiaias. Eesti Laulu karussell stardib juba septembris.

Presidendi vastuvõtul oli Sissi esimest korda. "Närv oli väga suur sees, sest ma ei ole elu sees käinud sellisel üritusel. Siin on hästi soe olla, ma võtsin ema kaasa, et oleks kellegagi rääkida, ei pea niisama seisma ja on inimesi, keda tervitada," ütles laulja. Sissi ütles, et teemasid vastuvõtul on olnud seinast seina ja on saanud rääkida nii poliitikast kui ka muusikast.

Eestit paarikümne aasta pärast loodab Sissi näha veel parema kohana. "Ma ei ütle, et Eesti on halb, aga ma loodan, et me oleme suutnud lahendada mõne probleemi, mis on tänapäeval hästi aktuaalne ja ma loodan, et kooshoitum," ütles ta.