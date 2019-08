Lenna tütre esinemisest: olin endast täiesti väljas, aga tal tuli nii hästi välja

"Ma ei saanud aru, et ta oleks olnud närvis, mina juba täna öösel ei saanud magada ja hommikul olin täiesti endast väljas. Ma mõtlesin, et miks ma üldse pidin endale sellise ülesande tekitama, lisapinge. Aga tegelikult mul on väga hea meel, sest tal tuli nii hästi välja ja ta väga tahtis tulla. Hea koht, kus alustada oma karjääri," naeris Lenna.

Lenna ütles, et taasiseseisvumisaja laulud on tähtsad nii talle kui ka tema lastele. "See on kuidagi meie veres. Ma vaatan omagi laste pealt, kui ma mängin selleaegseid lugusid, siis miski neis ka liigub ja tunnevad ära. See on mingi rahvuse kokkutulemise koht muusika juures," selgitas Lenna.

Lenna käis ka ise väkese tüdrukuna koos emaga Balti ketis seismas. "Ma mäletan, et me käisime ketis. Me seisime seal kuskil, aga ma olin kolme-aastane, nii et ma tegelikult ei mäleta seda aega ja momenti," lausus Lenna.

Elu Eestimaal naudib Lenna Setumaal, kus tatsab enamasti kummikutes ringi. "Ma võtsin kitsed, kanad ja müttasin põllu peal," rääkis Lenna oma unistuse täitumisest.