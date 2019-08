Ivo Felt: Nolani filmivõtete järel on eestlasi võetud ka teiste Hollywoodi filmide peale tööle

Ivo Feldi arvates läksid Christopher Nolan filmi "Tenet" võtted Eestis päris hästi. "Inimesed lahkusid hea tundega ning Nolan nende hulgas," sõnas ta ja mainis, et mingis mõttes on uks ka teistele filmitegijatele nüüd lahti tehtud. "Kunagi varem ei ole Eestis nii suurt Hollywoodi filmiproduktsiooni olnud, selles mõttes on ta oluline tükk meie jaoks küll, ma loodan väga, et siia tullakse."

"Meil on päris head inimesed, kes filmi teevad, mis on alati suur väärtus," ütles ta ja rõhutas, et seda on praegu ka näha, et Eesti inimesi on pärast seda võetud ka teiste Hollywoodi filmide peale tööle. "Ka selle filmiga jätkavad mõned inimesed ning on praegu muudes riikides ära."

"Tegelikult on niimoodi, et ma sellest filmist väga palju rääkida ei see, meil on selline kokkulepe," tõdes Felt ja lisas, et veidi on seetõttu isegi piinlik. "Me oleme siin päris suure asjaga tegelenud ning kogu aeg vaikinud, filmist on küll räägitud, aga kõik see on jutt on tulnud kusagilt mujalt, mitte meie käest."