Fred Jüssi kliimamuutusest: kui ilm muutub, siis tuleb lihtsalt vahetada riideid

Fred Jüssi sõnas, et teda on kliimasoojenemise puhul puudutanud kõige enam just see, mis on toimunud tema ümber. "Kui ta on teisel pool maakera, siis see on teine asi, aga mulle on mõtlemisainet andnud just see, mis on toimunud minu kodu ümber," kinnitas ta ja rõhutas, et võrreldes aastakümnete taguse ajaga on näha looduses väga suuri muutuseid. "Muutumise kõrval näen ma ka vaesumist, sest olen loodust vaatlenud üle 70 aasta."

Kui kliimamuutuste tõttu muutub ka ilm, siis tuleb Jüssi sõnul lihtsalt vahetada riideid. "Ma olen alati kogenud igasugust ilma, on olnud paksu lund ja ka olukordi, kus pole üldse lund olnud," tõdes ta.