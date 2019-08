Toivo Tänavsuu õpingutest Tartu ülikoolis: iga päev hakkan sõitma bussi või rongiga Tartusse

Septembris alustab Tänavsuu õpinguid Tartu ülikooli arstiteaduskonnas. "See idee sündis eelmisel aastal ning inspireeris mind niivõrd, mistõttu sai õpitud Tallinna Reaalkoolis aasta aega bioloogiat, et saada läbi sisseastumiseksamist," ütles ta ja kinnitas, et ta on õpinguteks igati valmis.

Eriti meeldib talle peagi algavate õpingute juures see, et tal on õnnestunud paljusid inimesi inspireerida. "Ma olen saanud palju kirju ja kõnesid, et oi kui vahva, ma ise ei ole mõelnudki nii, aga nüüd lähen ise ka ja astun sisse sinna, tänna ja kolmandasse kohta."

"Ajakirjandus loodetavasti mingil määral jääb, vähiravifond jääb igal juhul," rõhutas ta ja lisas, et iga päev hakkab ta sõitma bussi või rongiga Tallinnast Tartusse. "Kõik ütlevad, et see on väga hull idee, aga see on väga tore aeg, kui saab õppida, vähiravifondi postitusi teha või Ekspressi (Eesti Ekspress. toim.) lugusid kirjutada."