"Päris "Tõde ja õigus 2" ei ole, see on midagi täiesti totaalselt teistsugust," ütles Toom ETV ülekandes Kadrioru lossi roosiaiast ja lisas, et projektist on lähemalt veel vara rääkida.

"Tõde ja õigust" saatis Eesti kinodes suur edu ning produtsent Ivo Felt on tulemusega rahul. "Kõige rohkem on öeldud seda, mis on üllatav, et inimesed, kes võib-olla ei ole romaani lugenud, on käinud kinos ja hakanud raamatut lugema. See on tore, kui äkki mõne inimese on film raamatu juurde viinud, siis selle üle on küll hea meel," ütles Felt.

Tanel Toom lisas, et nii mõnigi kinohuviline on öelnud, et üle kahe tunni kestnud film oleks võinud veel pikem olla. "Isegi sellist asja on öeldud ja see on küll päris huvitav," naeris ta.