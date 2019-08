Ameerika produtsent Dâm-Funk esineb Tallinnas

DāM-Funk algatas koos sõpradega 2006. aastal Los Angeleses kiirelt populaarseks kujunenud klubiõhtu Funkmosphere, mis taaselustas ja elavdas boogie-skene terves linnas. Pärast seda on DāM'i partnerlusest plaadifirmaga Stones Throw sündinud 2009. aastal debüütplaat "Toeachizown" ja 2015. aastal kauamängiv "Invite the Light", kogumikplaat "Adolescent Funk" (2010), "Higher" koos Steve Arringtoniga (2013) ja "7 Days of Funk" koos hip-hop legendiga Snoop Dogg.

Selle aastal kevadel ilmus lühialbum "STFU II", mis jätkab mõtteliselt sealt, kus tema DJ-Kicks kogumikplaat pooleli jäi. Produtsenti stiil on selgelt äratuntav ka 2018. aasta koostööst Christine'i and the Queens'iga ("Girlfriend / Damn, dis-moi") ning remiksidest Cut Copy'ist ja The Avalanches'ist.

Kontsert algab 23. augustil kell 22.00. Kell 23.00 algab kontserdi järelpidu JazzItUp!, kus astuvad üles DJ'd Erkin Antov, Orav ja San Antonio.