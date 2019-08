Toomas Luhats naaseb ERR-i

"Meil on hea meel, et Toomas Luhats naaseb rahvusringhäälingusse ja võtab enda õlule uue järelvaatamise keskkonna arendamise. Digitaalkeskkondade arendamises on ERR juba astunud suuri samme, Toomase tööleasumisega saame senisest veelgi enam keskenduda järelvaatamisvõimaluste edendamisse, et ERR-i pakutav sisu jõuaks võimalikult paljude inimesteni ajast, kohast ja seadmest sõltumata," märkis ERR-i juhatuse esimees Erik Roose.

"Olen ERR-ist eemal olnud kuus aastat ning selle aja jooksul saanud õppetunde, kogemusi ja võimalusi panustada suurte rahvusvaheliste ja teinekord päris keerukate projektide arendusse. Põlen soovist ERR-is alustada ning koostöös parimatega teha kõvasti tööd, et sära vaataja silmades oleks veelgi eredam," sõnab Toomas Luhats uuele ametikohale asumisest.

Toomas Luhatsit seob rahvusringhäälinguga pikaajaline koostöö – ta on juhtinud ja toimetanud erinevaid saateid nii ETV-s, Vikerraadios kui ka Raadio 2-s, samuti on töötanud ERR-i hanketoimetuses ja ETV pressiesindajana. Vahepealstel aastatel töötas Luhats Elioni/Telia hankejuhina, aastatel 2016 kuni 2019 oli ta kinoketi Cinamon Holding juhatuse liige.

Veel enne uuele töökohale asumist saab Toomas Luhatsit kuulata Vikerraadios, kus tema juhtida on järgmisel nädalal hommikuprogramm. Samuti osaleb Luhats sel nädalal suvise mälumängusaate "Eesti mäng" otsustavates mängudes. Luhats alustab ERR-is tööd 16. septembril.