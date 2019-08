Bocelli kontserdi ja teletorni perepäeva puhul tiheneb bussi- ja trammiliiklus

Tallinna munitsipaalpolitsei amet teatas, et taasiseseisvumispäevale pühendatud Tallinna teletorni perepäeva ja lauluväljakul toimuva Andrea Bocelli kontserdi tõttu tihendatakse nii bussi- kui ka trammiliiklust.

Mupo soovitab ühtlasi auto koju jätta ning tulla lauluväljakule kas ühistranspordiga, jalgrattaga või jalgsi. "Kaugemalt tulijatele soovitame ummikute vältimiseks ja kontserdi järel ummikusse sattumise vältimiseks jätta sõiduk linnaäärsetesse parklatesse," ütles munitsipaalpolitsei ameti juhataja Aivar Toompere.

Ta lisas, et homme suhtutakse valestiparkijatesse karmilt, eriti puudutab see haljasaladele parkimist. "Vihmased ilmad on muru teinud pehmeks, haljastus ei tohiks kindlasti valestiparkijate laiskusest või ülbusest kannatada saada," lausus Toompere.

Mupo tuletas meelde, et lauluväljaku Lasnamäe poolsete väravate lähedusse on loodud uued suured parkimisalad, mis mahutavad rohkelt autosid. "Loodame omalt poolt inimeste mõistlikkusele. Tulge veidi varem kodust välja, nautige sooja suveilma ja ärge rikkuge oma tuju valesti parkimisel saadud trahviteatega klaasipuhastaja vahel," soovitas Toompere.

Mupo on on homme nii teletorni kui ka lauluväljaku ümbruses väljas suurendatud jõududega.