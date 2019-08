Lauljatar Cheryli vahakuju viidi Madame Tussauds muuseumist arhiivi

Endine ansambli Girls Aloud liige Cheryl on tuntud eelkõige lauljana, kuid oli pikka aega BBC talendisaate "X Factor" üks kohtunikest. Pärast "X Factorit" liikus Cheryl saate "The Greatest Dancer" kohtunikupinki, vahendas Independent.

Olles 2000. aastate üks suurimaid staare, on Cheryli populaarsus viimastel aastatel kahanenud. Muuseumi juhtide hinnangul ei ole lauljatar enam asjakohane ning tema vahakuju paigutati Londinis arhiivi. Muuseumi esindaja sõnul pole selline tegu ebatavaline. "Me vahetame aeg-ajalt kujusid selle järgi, kes on hetkel atraktiivsemad," selgitas ta.

"X Factori" endiste saatejuhtide Simon Cowelli, Sharon Osbourne'i ja Louis Walshi vahakujud on muuseumis endiselt nähtavatel kohtadel.

Cheryli vahakuju on näitusel vaatamiseks olnud 2010. aastast.

2018. aastal ilmutas Cheryl värske albumi, mis jõudis Suurbritannia albumitabelis 19. kohale. Tema viimane singel kannab nime "Let You" ning ilmus suve alguses.