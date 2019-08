Karl Madis tähistab juubelit kontserdiga "Rock'n'roll meid kokku viis"

"Minu jaoks enam olulisemat kontserti ei saagi olla, see võtab pika tee kokku," nentis Karl Madis. "Repertuaar on meeletult lai, nii et oleks võinud ka neli erinevat kontserti kokku panna, aga eks "Pärlipüüdjat" ja "Väikest poissi" tahetakse neil kõigil kuulda. Rokipalad on kavas alates 1980ndatest kuni tänapäevani välja, kõlavad "Karavani" hitid ja minu sooloprojekti lood. Teiste solistidega on ühisproovid alanud."

Karl Madise esimene teleesinemine oli Eesti Televisiooni saates "Reklaamiklubi" 1979. aasta kevadel. Telest kutsuti laulja sügisel järgmisesse saatesse, kuid pidi minema Vene sõjaväkke. Kuna Madis mängis saksofoni, pääses ta Riias Baltikumi staabiorkestrisse, kus tutvus Heini Vaikmaa ja Agu Tammeoruga, kellega tegi kroonuaja lõpuni bändi. Ansambel Karavan on asutatud 1993. aastal.

Juubelikontserdid toimuvad 10. novembril Pärnu kontserdimajas, 12. novembril Tartus Vanemuise kontserdimajas, 13. novembril Tallinnas Estonia kontserdisaalis ja 17. novembril Jõhvi kontserdimajas.