ETV pühendab Balti keti 30. aastapäevale mahuka eriprogrammi

19. AUGUST

Kell 17.45 "Sinine, must, valge: Sinine" 1988

Kolmeosaline saatesari vaatleb sündmusi 25 aastat tagasi, aastal 1988, kui üksikud julged väljaastumised andsid hoo massilisele rahvaliikumisele. Autor Indrek Treufeldt, režissöör Andres Lepasar.

Sarja kaks järgmist osa on ETV-s teisipäeval ja kolmapäeval.

Kell 18.45 Dokfilm "Rodeo"

Kiur Aarma ja Raimo Jõeranna dokumentaalfilm 1990ndate algusaastate pöördelistest sündmustest. See on avameelselt ja paraja eneseirooniaga jutustatud lugu ühe kaasaegse riigi loomisest. Lugu noortest idealistidest, kellest saavad poliitikud. 1990ndate algusaastaid meenutavad toonased võtmeisikud, sh Mart Laar, Lagle Parek, Marju Lauristin, Kaido Kama ja Indrek Tarand.

Kell 20.05 "Kolm päeva augustis"

Eva veedab 1991. aasta pöördelised augustipäevad Tallinna paneelmajade vahel sõbrannadega mängides. Kui poliitiline olukord riigis muutub ärevaks, põrkab Eva hoovis kokku vene poisi Kiriga. Ees ootab midagi uut nii Eestil kui ka Eval. Stsenarist ja režissöör Madli Lääne, operaator Lotta Kilian, kunstnikud Ketlin Kasar, Tiiu-Ann Pello, helilooja Jesus A. Gerdel ja produtsent Anneli Ahven.

Kell 22.20 "Rein Taagepera - kahemõtteline Eesti"

Tele-esilinastub portreefilm Rein Taagepera eluteest ja elutööst. Erilist tähelepanu on pööratud tema paguluses veedetud aja poliitilisele võitlusele, hilisemale naasmisele kodumaale ja akadeemilisele tööle sünnilinnas Tartus. Filmi lavastas Peeter Simm, käsikirja autor on Trivimi Velliste, operaator Jaan Kolberg.

20. AUGUST

Kell 7.40 "Mina olengi protokoll. Lennart Meri"

Lennart Meri 90. sünniaastapäevaks valminud dokumentaalsaade avab riigimehe mõtteid ja tegusid läbi arhiivimaterjalide ja kaasteeliste meenutuste. Lennart Meri loomingulist ja üllatavat natuuri meenutavad kolleegid ja lähedased, sh Mart Meri, Piret Saluri, Jüri Luik, Tiit Pruuli, Teet Kallas, Enn Säde ja Tiina Kaalep. Saate tegid Renita Timak, Indrek Kangur ja Lii Kuldmäe.

Kell 9.05 "August 1991"

Fiktiivne dokumentaaldraama, milles jälgitakse sündmuste kulgu kolmel augustipäeval 1991. aastal. Aus oleks öelda, et mitte kõik ei juhtunud täpselt nii, nagu selles loos kirjeldatakse, aga... oleks võinud. Näitlejad Tõnu Oja, Hilje Murel, Tanel Ingi, Hendrik Toompere jun, Andres Mähar, Peeter Tammearu, Rain Simmul. Stsenarist ja režissöör Ilmar Raag, operaator Janno-Hans Arro, produtsent Gerda Kordemäe.

Kell 10.40 Tantsupidu "Minu arm"

Suvine juubelitantsupidu tegi sügava kummarduse 85 aasta pikkusele tantsupeo traditsioonile ja nii on repertuaaris varasemate pidude armastatumad pärlid, aga ka just selleks tantsupeoks loodud tantsud. XX tantsupeo idee autor ja pealavastaja Vaike Rajaste, muusikajuht Tonio Tamra. Režissöör Krista Luts, juhtoperaator Janno Hans Arro, produtsendid Piret Eero ja Risto Sirts.

Kell 13.10 "Keisrilõige"

Mati Põldre autorifilm pöördelise 1991. aasta 19., 20. ja 21. augustist. Kuidas Eesti riik taas sündis ja milliseks on ta filmi tegemise hetkeks 1996. aastal kujunenud? Filmis on kajastatud ka Reijo Nikkilä ja Kari Ahola sama aasta augustis Moskvas filmitud materjale ja on kasutatud Eesti Televisiooni, Yleisradio, Tallinnfilmi, Eesti Video, perekond Jaaniski, Enn Nõu, Eesti Raadio ja ETA video-, filmi-, fono- ja fotoarhiivi materjale.

Kell 14.05 Üleilmne Üheslaulmine: Laulu võim

EV100 suvise peonädala tähtsündmuseks oli 19. augustil 2018. aastal toimunud Üheslaulmine. Ainukordsel muusikalisel suursündmusel "Laulu võim" sai 100 minutit kõigile tuntud laule kaasa laulda nii Tallinna lauluväljakul kui ka Eesti Televisiooni või interneti vahendusel kogu maailmas. Idee autor ja kunstiline juht Tõnu Kaljuste, eeslauljad olid Priit Võigemast, Maria Listra, Hele Kõrve, Jaan Tätte, Mait Malmsten, Evelin Võigemast, Marta Laan, Andero Ermel, Eeva Talsi, Kihnu Virve jt. Saatejuhid Anu Välba ja Margus Saar, režissöör Marek Miil, produtsendid Ruth Heinmaa ja Karmel Killandi.

Kell 18.00 Otseülekanne! Eesti Vabariigi presidendi vastuvõtt Kadrioru lossi roosiaias (ülekanne jätkub kell 18.40)

20. augustil möödub 28 aastat Eesti iseseisvuse taastamisest. President Kersti Kaljulaid kutsub sel puhul külla Eesti vabaks saamisele kaasa aidanud inimesed ja annab üle traditsioonilise iseseisvuse taastamise tänukivi. Muusikat teevad Lenna ja Puuluup. Saatejuhid Marko Reikop ja Karmel Killandi. Saade valmib koostöös EV100 programmiga.

Kell 21.30 "100 aastat siia-sinna. Vahur Kersnaga"

Vahur Kersna avardab taas kodumaise teleajakirjanduse žanripiire, tõstes tähised uutele horisontidele. Selle saate puhul on tegu atraktiivses vormis ambitsioonika püüdega võrrelda Eesti inimeste tänast argielu 100 aasta tagusega. Kuidas esmapilgul võimatuna näiv missioon vanameistril õnnestub ja millised mõtted jäävad vaatajat peale saadet kummitama? Autor Vahur Kersna, režissöör Andres Lepasar, toimetaja Ulvi Pihel, produtsent Ruth Heinmaa

Kell 23.00 XXVII Laulupidu "Minu arm". Kaunid hetked

Juubelipeo meeldejäävamatest lauludest näeb selles valikus laule "Üksi pole keegi", "Maa, mida armastan", "Kergotamine", "Ära mind lahti lase", "Igaviku tuules", "Ta lendab mesipuu poole" ning teisi esmaesitusi ja juba tuntud koorilaule. Kunstiline juht Peeter Perens, režissöörid Ove Musting ja Rait Roland Veskemaa.

Kell 00.10 "Tuulte tahutud maa"

Joosep Matjuse film Eestimaa metsikust loodusest, kus vaataja ees avanevad meie kodumaa eriilmelised maastikud koos metsloomade ja tuhandete läbirändavate linnuparvedega. Režissöör Joosep Matjus, operaatorid Joosep Matjus, Atte Henriksson, Jan Henriksson. Produtsendid Riho Västrik ja Katri Rannastu.

21. AUGUST

Kell 20.00 "Leelo Tungal. Hea lapse usku"

Leelo Tungalt tunneme eelkõige vaimuka lasteluuletajana, kuid ta jõuab uskumatult palju muudki. Sada raamatut ja tuhanded laulusõnad palistavad tema teekonda saamaks Eesti üheks armastatumaks kirjanikuks. Värskes portreesaates kohtuvad saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor Leelo ja tema kolme tütre Maarja, Kirke ja Anna-Magdaleena ning nende lastega. Saates elustuvad mälestused, milles on palju helgust, aga kust ei puudu ka tumedamad toonid. Režissöör Antti Häkli, toimetaja Mariina Mälk.

Kell 22.15 "Seltsimees laps"

Leelo Tungla autobiograafilistel romaanidel "Seltsimees laps ja suured inimesed" ja "Samet ja saepuru" põhinev mängufilm räägib tundliku loo stalinistliku režiimiga kaasnenud repressioonidest, hirmust, ootusest ja lootusest läbi väikese Leelo silmade. "Seltsimees laps" on režissöör Moonika Siimetsa esimene täispikk mängufilm. Peaosalisi, kuueaastast Leelot ja tema isa kehastavad Helena Maria Reisner ja Tambet Tuisk, teistes osades teevad kaasa Eva Koldits, Liina Vahtrik, Juhan Ulfsak, Lembit Peterson, Maria Klenskaja jpt. Filmi tootis Amrion, produtsent on Riina Sildos.

22. AUGUST

Kell 18.45 "Tõusuvesi"

Rahvarinde 25. aastapäevaks valminud dokumentaaljutustus annab arhiivikaadrite ja Rahvarinde asutajate pilgu läbi pildi Rahvarinde tekkimisest kuni Eesti taasiseseisvumiseni. Heinz Valgu, Rein Veidemanni ja Toomas Lepa koostöös valminud filmis näeme usutlusi Marju Lauristini, Mati Hindi, Hagi Šeini, Feliks Unduski, Ülo Kaevatsi, Ignar Fjuki, Andrus Ööveli, Rein Ruutsoo, Kostel Gerndorfi ja Edgar Savisaarega. Tootis Videomeedia OÜ.



Kell 22.15 "Hakkame, mehed, minema"

Sel suvel teatripublikuni jõudnud Gustav Ernesaksa elu käsitlev sõna- ja koorilaululavastus jõub esmakordselt ETV ekraanile. Etenduse lavastas Veiko Tubin, nimiosa mängib Gert Raudsep ning kõrvalrollides on Kait Kall. Kaasa lööb ka rahvusooper Estonia poiste- ja noormeestekoor Hirvo Surva juhatusel. Režissöör Erle Veber, produtsent Rait Roland Veskemaa.

23. AUGUST

Kell 9.05 "Kas oskame hoida ühte..."

Reportaaž 1988. aasta palavast suvest Eestimaal. Filmi keskmes on poliitilised kired võitluses Eesti suveräänsuse, kodakondsuse, keele ja IME ümber. Kõnekad ajaloolised kaadrid öölaulupeost, EKP Keskkomiteest, Tartu ülikoolist, Interrinde ja Rahvarinde ettevõtmistest. Stsenarist Ene Hion, režissöör Mati Põldre.

Kell 12.50 Dokfilm "Disko ja tuumasõda"

Jaak Kilmi ja Kiur Aarma mänguline dokumentaalfilm lapsepõlvest Nõukogude Eestis, külmast sõjast ning kuumadest ihadest. "Disko ja tuumasõda" räägib ühest veidrast infosõjast, kus totalitaristlik võim seisis vastamisi popkultuuri kangelastega. Ja kaotas. Film pakub oma käsitluse lähiajaloost, kus segunevad luuremängud ja inimlik tragikomöödia. Autorid Jaak Kilmi ja Kiur Aarma. Produtsent Kiur Aarma, kaasprodutsendid Aleksi Bardy ja Annika Sucksdorff. Tootjad Eetriüksus ja Helsinki Filmi.

Kell 18.45" Balti kett 30. Vaba Eesti pidu"

23. augustil möödub Balti ketist 30 aastat. See oli ajaloos ainulaadne massimeeleavaldus, millest võttis osa ligikaudu kaks miljonit inimest, moodustades Tallinnast Vilniusesse 600 kilomeetri pikkuse inimketi. Suurejoonelise sündmuse juubelit tähistatakse nii Eestis, Lätis kui ka Leedus. Saadet juhivad Telliskivi loomelinnakust Katrin Viirpalu ja Margus Saar, meeleolusid Balti naabrite juurest vahendadavad Heleri All ning Taavi Eilat. Saade valmib koostöös EV100 programmiga.

Kell 20.30 "Eesti mäng. Finaal!"

Kauaoodatud finaalis on vastamisi kolme poolfinaali võitjad. See, kes vastab esimesena õigesti viimasele küsimusele, viib koju peaauhinna ja sõidab võrratule Vana-Võromaa avastusretkele. Saatejuht Gaute Kivistik, režissöör Maire Radsin

Kell 21.35 "Balti kett 30. Ärgake Baltimaad!"

Värskes dokumentaalfilmis meenutavad Balti keti korraldamisega seotud inimesed, mis andis sellise erakordse sündmuse korraldamiseks tõuke. Filmi peategelased on aga Eesti inimesed ja nende mälestused sellest, kuidas nad Balti ketiks valmistusid, mis tunnetega nad ketis seisid ning mida see neile nüüd, 30 aastat hiljem tähendab. Ka paljud arhiivikaadrid sellest ajaloolisest päevast jõuavad esmakordselt laiema avalikkuse ette. Filmi autorid Kaidor Kahar ja Priit Rajalo, operaator Meelis Kadastik. Film on valminud koostöös EV100-ga

Kell 22.35 "Balti kett 30. Videodisko"

Meeleolukas valik Eesti muusikat 1980ndatest.

Kell 23.35 "Teisikud"

Muusikaline komöödia laulja Toomas Aringust ja rallisõitja Mati Uibost (Jaak Joala kaksikrollis), keda ajakirjanik Tiina Salum (Merle Talvik) peab välise sarnasuse tõttu üheks ning samaks inimeseks. Režissöör-lavastaja Leo Karpin, režissöör Lembit Ulfsak, operaator-lavastaja Aleksander Razumov.

24. AUGUST

Kell 21.35 "Mandariinid"

Võõrkeelsele Oscarile kandideerinud mängufilmi tegevus toimub 1992. aastal Abhaasias, kus abhaasid sõdivad selleks, et Gruusiast lahku lüüa. Sõja kartuses tühjaks jäänud külas satuvad kohaliku eestlase majja vastasleeride haavatud võitlejad. Majaperemees püüab kahe tulise džigiti vastastikust verejanu rahustades leida vastust küsimusele: kas kusagil on keegi, kes tõepoolest sellest sõjast võidab?

Osades Lembit Ulfsak, Elmo Nüganen, Giorgi Nakhashidze, Mihhail Meskhi ja Raivo Trass. Stsenarist ja režissöör Zaza Urushadze, operaator Rein Kotov E.S.C., produtsendid Ivo Felt ning Zaza Urushadze. Tootjad Allfilm ja Cinema24.

Kell 23.00 "Kui Koit ja Hämarik kohtuvad. Teekond Baltimaade muusikasse"

2018. aastal tähistasid kõik kolm Balti riiki iseseisvuse 100. aastapäeva. See oli põhjus pöörata tähelepanu Läti, Leedu ja Eesti kirevale muusikaelule. Ansambel Kremerata Baltica ühendab Läti, Leedu ja Eesti kõige andekamad noored muusikud. Ansambel ei piirdu ainult muusikaga, vaid juhib tähelepanu ka näiteks inimõiguste olukorrale Venemaal või Lähis-Idas. Film jälgib muusikute teekonda läbi Balti riikide 2018. aasta suvehakul. Lisaks muusikale kuuleme nende isiklikke lugusid ja ülevaadet Balti riikide sündmusterohkest ajaloost.

28 aastat Eesti Vabariigi taasiseisvumisest ja 30 aastat Balti keti toimumisest – Eesti lähiajaloo võtmesündmuste tähistamiseks toob Eesti Televisioon vaatajateni eriprogrammi, mis võtab kokku ajaloolised hetked ja märgilised inimesed. Nädala sisse mahuvad nii taasiseseivumispäeva pidulikud sündmused 20. augustil kui ka Balti keti 30. aastapäeva tähistamine 23. augustil.