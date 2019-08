Rushi muusika jõuab septembris kinoekraanile

9. septembril linastuv kontserdifilm "Rush: Cinema Strangiato" võimaldab publikul heita pilgu legendaarse bändi "R40 Live" tuuri parimatele paladele ja seda parimas võimalikus kvaliteedis. Muuhulgas kõlavad ka lood "Tom Sawyer", "Closer to the Heart", "Subdivisions" ja paljud teised. Lisaks näeb hetki lava tagant ja seninägematuid kaadreid bändi tegemistest.

Forum Cinemas programmispetsialist Henryk Johan Novod märkis, et fännidele on filmi näol kindlasti tegemist maiuspalaga, sest muusika kõrval on palju rõhku pandud just materjalile, mida seni pole avaldatud. "Näiteks on seal eksklusiivsed intervjuud Tom Morello, Billy Corgani, Taylor Hawkinsi ja paljude teistega. Lisaks on pikalt juttu ka Geddy Lee'ga, kes valgustab oma uue raamatu hullumeelset ja kirglikku valmimisprotsessi," selgitas Novod.

Rush on mitmekümnekordselt auhinnatud Kanada rokkbänd, mis tuli esimest korda kokku juba aastal 1968 ning ametlikult lõpetas oma aktiivse tegevuse alles möödunud aastal.